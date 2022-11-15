. Hande Erçel'den aşk açıklaması

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakan Sabancı ile adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, Twitter hesabından açıklama bulundu. Güzel oyuncu Erçel, "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin." ifadelerine yer verdi.

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte rol aldığı Kerem Bürsin ile ayrılan ve geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı iddia edilen ünlü oyuncu Hande Erçel cephesinde bomba bir gelişme yaşandı. Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin manşetlerinden düşmeyen Hande Erçel'in yeni bir isim ile aşk yaşadığı iddia edildi.Erçel'in iş insanı Hakan Sabancı'ya gönlünü kaptırdığı ve ilişkisini gözlerden uzak yaşadığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Erçel, Twitter hesabından açıklamada bulunarak haberleri yalanladı.Erçel, paylaşımında 'Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin.' ifadelerine yer verdi.