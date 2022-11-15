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Haluk Levent isyan etti!

Haluk Levent, şarkıcı kimliğinin dışında kurucusu olduğu AHBAP platformu aracılığıyla yaptığı yardımlarla da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü sanatçı, son olarak sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine geldi. Bot (sahte) hesapların silinmesiyle bir anda yaklaşık 80 bin takipçi kaybeden Haluk Levent, Twitter hesabından sitem etti.

Ekleme: 15.11.2022 - 21:50 Güncelleme: 15.11.2022 - 21:52 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada aktif olarak kullanmayan hesapların büyük bölümü kapatıldı. Kısa sürede binlerce takipçi kaybeden ünlü isimler kervanına Haluk Levent de katıldı. Twitter hesabındanki son durum karşısında büyük şaşkınlık yaşayan sanatçı, önce esprili şekilde tepkisini dile getirirken, gerçeği öğrenince 'yumurta hesap' açıklamasında bulundu.

Haluk Levent isyan etti!

'NEREYE GİTTİNİZ, NE YAPTIM SİZE?'

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra yıllardır hayırsever kimliğiyle de ön planda olan, başkanlığını yaptığı AHBAP platformu ile ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli uzatmayı ihmal etmeyen Haluk Levent, kısa sürede 80 bin takipçi kaybedince, bu duruma sessiz kalamadı.Haluk Levent, Twiter hesabı üzerinden 'Bugün 6 milyon 200 bin civarı (tam hatırlamıyorum) takipçim vardı. 80 bine yakın takipçim yok oldu. Bir anda 80 bin! Nereye gittiniz be ya? Ne yaptım size ülen' mesajını yazdı.

Haluk Levent isyan etti!

'YUMURTA TAKİPÇİ SATIN ALMADIM'

Paylaşımının ardından bot hesapların silindiğini öğrenen ünlü şarkıcı, yeni bir paylaşım daha yaparak, 'Twitter fake (yumurta) veya kullanılmayan hesapları siliyormuş meğer. Valla billa yumurta takipçi satın almadım' ifadelerini kullandı.

Haluk Levent isyan etti!

KONSERDE KAYBOLAN ÇOCUK İÇİN BESTE YAPTI

Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde konser vermişti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki konser sırasında kaybolan Muhammet Ali isimli bir çocuğu sahneye çıkaran şarkıcı, ardından Muhammet Ali'nin annesini bulmak için beste yapmıştı.

Yaptığı bestede, 'Neredesin, annesi Ayşe Çetin neredesin? Neredesin, neredesin? Muhammet Ali ağlıyor. Rahat ol, annen gelecek. Neredesin annesi sen neredesin, nasıl bıraktın bu çocuğu buraya. 'Bırakmadım' diyorsun ama ağlıyor deminden beri burada' sözlerini gitar ve bateri eşliğinde söylemişti. Konsere gelen seyirciler ise ritme ayak uydurmuştu.

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