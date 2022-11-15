. Hadise konser fotoğraflarını paylaştı

Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatını birleştiren Hadise Açıkgöz, beş aylık evliliğini tek celsede bitirmişti. Boşanmanın ardından stres atmak için gittiği Roma'dan geçtiğimiz günlerde dönen popçu, Ankara konserinde çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.14.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından peş peşe pozlarını yayınlayan Hadise, gönderisine; "Dün gece yaşananlar aramızda!" notunu yazdı.Kısa sürede binlerce beğeni alan güzel şarkıcının fotoğraflarına; "Seni bir kadın olarak kimliğinden vazgeçmediğin, inandığın yolda yürüdüğün için ayakta alkışlıyorum", "Utanır insan, böyle güzel olunur mu?" ve "'Daha iyisi gelmez ama ya artık' dedikçe nasıl her zaman daha da iyisini yapabiliyorsun, çok merak ediyorum" gibi yorumlar yapıldı.