. Hadise konser fotoğraflarını paylaştı
  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 19,17 - 19,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hadise konser fotoğraflarını paylaştı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini bitirmesiyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından son konserinde çekilen fotoğraflarını paylaştı. Popçunun gönderisine, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ekleme: 15.11.2022 - 01:39 Güncelleme: 15.11.2022 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatını birleştiren Hadise Açıkgöz, beş aylık evliliğini tek celsede bitirmişti. Boşanmanın ardından stres atmak için gittiği Roma'dan geçtiğimiz günlerde dönen popçu, Ankara konserinde çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

14.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından peş peşe pozlarını yayınlayan Hadise, gönderisine; "Dün gece yaşananlar aramızda!" notunu yazdı.

Hadise konser fotoğraflarını paylaştı

Kısa sürede binlerce beğeni alan güzel şarkıcının fotoğraflarına; "Seni bir kadın olarak kimliğinden vazgeçmediğin, inandığın yolda yürüdüğün için ayakta alkışlıyorum", "Utanır insan, böyle güzel olunur mu?" ve "'Daha iyisi gelmez ama ya artık' dedikçe nasıl her zaman daha da iyisini yapabiliyorsun, çok merak ediyorum" gibi yorumlar yapıldı.
İYİ Partili Aytun Çıray'dan akılalmaz iftira! Kırpılmış görüntü üzerinden kirli algı operasyonu!
Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler...
İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 48'e yükseldi!
Reuters ve NYT'den teröristleri aklama yarışı! PKK'ya terör örgütü diyemediler
Altılı masadan Akşener'e ret! 8. buluşmada da adaylık bilmecesini çözemediler
İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor...
'Eskişehir'de patlama olacak' diyerek sosyal medyada provokasyon yapan kadın yakalandı!
Fahrettin Altun Türkiye'deki CIA-SVR görüşmesini değerlendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel barışa sunduğu katkılara yenisi eklendi
Patlamanın ardından Halk TV'de tepki çeken sözler! 'Emniyet, PYD/YPG dedi ama...'
ABD Başkanı Biden Çinli mevkidaşı Şi ile görüştü! 'Yeni bir Soğuk Savaş olmayacak!'
İngiltere'den İran İletişim Bakanı da dahil 24 kişiye yaptırım!
İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı!
Biden: Herson Ukrayna için büyük zaferdir
Taksim'deki terör eyleminin detayları ortaya çıkıyor
CIA Direktörü Ankara'da! Ruslarla bir masaya oturdular
Erk Acarer'in hükümeti suçlayan ifadelerine İYİ Parti'li Türkkan destek verdi
Taksim'deki patlamada vefat eden Ecrin ve babası son yolculuğuna uğurlandı
Altılı masadan terör saldırısına ilişkin ortak bildiri
Zelenskiy'den Herson'da zafer pozu
İstiklal Caddesi'ndeki bombacıyla İsrailli iki asker aynı karede
Bakan Yanık acı haberi duyurdu: İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik

Bakan Yanık acı haberi duyurdu: İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik

Fırsatçıların yeni yöntemi: Korsan kiralama!

Fırsatçıların yeni yöntemi: Korsan kiralama!

Frankurt’taki Türk polise mobbing: Bir bayramda, beni cami önüne gönderip araçları çektirmemi istediler

Frankurt’taki Türk polise mobbing: Bir bayramda, beni cami önüne gönderip araçları çektirmemi istediler

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

AFAD Başkanı tek tek anlattı: Türkiye’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak

AFAD Başkanı tek tek anlattı: Türkiye’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak

Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu

Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu