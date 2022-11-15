. Gökhan Özen yıllara meydan okuyor!

2000'li yıllların başında çıkardığı Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın ve Dayanamam gibi şarkılarla akıllara kazınan şarkıcı Gökhan Özen, son haliyle gündem oldu.Ülkeyi sessiz sedasız terk eden Gökhan Özen, 7 yıldır Los Angeles'ta yaşıyor.2010 yılında Selen Sevigen ile evlenen Gökhan Özen, kızları Ada ve Derin'i görmek için zaman zaman Türkiye'ye geliyor. Gökhan Özen ve Selen Sevigen çifti, 2016 yılında boşanmıştı.