Dünya Kupası elemeleri... 12 Dev Adam Belgrad'da son topta kaybetti!

A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 4. maçında deplasmanda Sırbistan'a 77-76 yenildi.

Son dakika haberi! FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Sırbistan'a konuk olan A Milli Basketbol Takımı, mücadeleden 77-76 yenik ayrıldı.



Elemelerin ilk turunda 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi alan milliler, ikinci turdaki 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.



Grupta iki takımın İstanbul'da karşılaştığı ilk maçı Sırbistan 79-72 kazanmıştı.



İkinci turdaki 4 grupta ilk 3 sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.