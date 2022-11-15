. Dünya Kupası elemeleri... 12 Dev Adam Belgrad'da son topta kaybetti!
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Beyaz Gazete
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Dünya Kupası elemeleri... 12 Dev Adam Belgrad'da son topta kaybetti!

A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 4. maçında deplasmanda Sırbistan'a 77-76 yenildi.

Ekleme: 15.11.2022 - 00:10 Güncelleme: 15.11.2022 - 00:19 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberi! FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Sırbistan'a konuk olan A Milli Basketbol Takımı, mücadeleden 77-76 yenik ayrıldı.

Elemelerin ilk turunda 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi alan milliler, ikinci turdaki 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.

Grupta iki takımın İstanbul'da karşılaştığı ilk maçı Sırbistan 79-72 kazanmıştı.

İkinci turdaki 4 grupta ilk 3 sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.
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