. Aleyna Tilki'den flaş açıklama!
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Aleyna Tilki'den flaş açıklama!

Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Genç şarkıcı son olarak Cihangir'de görüntülendi. Gazetecilerle konuşan Tilki, neredeyse çevresindeki tüm arkadaşlarının ressam olduğunu paylaştı. Ünlü isim, muhabirlerin "Evde tablolarınız var mı?" sorusu üzerine, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ekleme: 15.11.2022 - 01:43 Güncelleme: 15.11.2022 - 01:48 / Editör: Ozge Selin
Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda Amerikan müzik dergisi Billboard'a röportaj vermiş, ardından üç milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından odasında iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçtiği bir pozunu yayınlamıştı.

'SİZİN İLGİ ALANINIZ BENİM İÇ ÇAMAŞIRIM'

Ünlü şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı karelere gelen tepkilere ise 'Son fotomu muhafazakarlık adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer algınız bir önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard'a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır. Ki benim gerçekten temiz bir yerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur. Dedelerimi, anane babanelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti. Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim' cevabını vermişti.

Aleyna Tilki'den flaş açıklama!

'HERKES O FOTOĞRAFI KONUŞTU'

Sosyal medyada yazdıklarına açıklık getiren şarkıcı, “Sosyal medyada sosyal deneyler yapıyorum. İki gün önce Billboard'a röportaj veren ilk Türk kadın hatta insan ben oldum. Bu benim için çok heyecanlıydı. Bana kadın idollerimi sorduklarında Selda Bağcan'dan bahsetme şansım oldu. Hayallerinin peşinden giden kadınlarla röportaj yapmak istemişler ve beni seçtiler. Benim için çok onur verici bir şeydi. Ertesi gün de fotoğraf paylaştım. Herkes o fotoğrafı konuştu ama kimse Billboard'a verdiğim röportajı, anlattığım şeyleri konuşmadı. Öyle olunca ben de gerçekleri söylemek zorunda kaldım' şeklinde konuşmuştu.

Aleyna Tilki'den flaş açıklama!

'PSİKOLOG GİBİYİM'

Aleyna Tilki, “Algıları benim iç çamaşırım olmasaydı Billboard röportajı hakkında da yorum yaparlardı. Toplumsal bir deney olarak varlığım yani. Herkes görsün toplumun ne olduğunu. Toplum benimle alakalı olduğu sürece ben de toplumla alakalı konuşmaya devam edeceğim. Toplum hakkında analizlerimi de paylaşmaya devam edeceğim. Doğuştan benim yeteneğim insanların çocuk yanlarıyla kontak kurmam olduğu için psikolog gibiyim. Psikolog değilim ama böyle bir yeteneğim var” ifadelerini kullanmıştı.

Aleyna Tilki'den flaş açıklama!

'TÜM ARKADAŞLARIM RESSAM NEREDEYSE'

Genç şarkıcı, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Tilki, 'Devamlı geliyorum. Bu aradaki sokakta tanıdığım bir abim var, çok çok deha niteliğinde resimler yapıyor. Çevremdeki tüm arkadaşlarım ressam neredeyse. Onlar ile çok iyi anlaşıyorum. Onu ziyarete geldim' dedi.

'FİYATINI VERMEK İSTEMEM'

Muhabirlerin “Hiç evinizde tablolarınız var mı?' sorusuna Aleyna Tilki “Tablo koleksiyonum var tabii ki. Çok seviyorum ama tabloların fiyat ile olmasını sevmiyorum. Fiyatını vermek istemem. Benim şarkılarımın rakamlarıyla konuşulmasını duysam çok üzülürüm' dedi.

Aleyna Tilki'den flaş açıklama!

'NATÜREL OLANA BEN VARIM'

'Ressam arkadaşlarınızdan biri sizden çıplak poz vermenizi istese verir miydiniz?' sorusuna da yanıt veren şarkıcı, 'Gerçekten sanat yapan birinin açıklıkla alakalı bir görüşü olacağını düşünmüyorum. O açıklıktan değil de natürellikten söz eder. Natürel olana da ben varım her zaman. Neden olmasın arkadaşlar, çizdiririm. Bu arada altını çizmek istiyorum, üzerimdeki gerçek kürk değil. Ben gerçek kürk giymem' diyerek yoluna devam etti.

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