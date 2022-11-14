Berdan Mardini isyan etti!

Amcası Şahin Karademir'in "Aramızdaki husumetten ötürü beni ve eşimi evimizin önünde sopalarla dövdürdü" diye suçladığı Berdan Mardini, "Bu iğrenç bir iftira. Gerçeği er ya da geç tüm Türkiye görecek" diye konuştu

"Bir insanın adını lekelemek bu kadar kolay olmamalı. Kimsenin ekmeğinde gözümün olmadığını cümle alem bilir. Mardin'e gitseniz sadece köyüm değil, bütün Mardin halkı 'Bu adam memleketinin kalkınması için büyük emek veriyor, bütün birikimini ortaya koyuyor' der. Öte yandan kendisini dövdürdüğüm iddiaları, iğrenç bir iftiradan öte değil. Bu iftiraların cezasız kalmayacağından gram şüphem yok ama Allah'ın huzuruna çıktıklarında ne diyecekler merak ediyorum."



Gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır. Bunu tüm Türkiye er ya da geç görecek.'



















