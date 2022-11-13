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Ünlü çiftin aşkı resmen bitti!

Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic bir süredir birlikteydiler. Şarkıcı Berkay'ın konserinde aşklarını ilan eden iki isim hakkında geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları ortaya atılmış ancak Danla Bilic bu iddiaları yalanlamıştı. Kubilay Aka ise haberleri doğruladı. Ünlü oyuncu, fenomen sevgilisi ile ayrıldıklarını açıkladı.

Ekleme: 13.11.2022 - 21:28 Güncelleme: 13.11.2022 - 21:29 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz eylül ayından bu yana sevgililerdi. Şarkıcı Berkay Şahin'in konserinde aşklarını ilan eden Danla Bilic ile Kubilay Aka, ilişkilerinde sona geldiler. Danla Bilic, komedyen Doğu Demirkol'un programında söyledikleri çok konuşulmuştu. Yaşanan bu olayın ardından iki isim hakkında ayrılık iddiaları gelmeye başlamıştı.

Danla Bilic her ne kadar yalanlasa da gerçek ortaya çıktı. Kubilay Aka ile Danla Bilic'in ayrıldıkları öğrenildi.

KUBİLAY AKA - DANLA BİLİC AŞKI RESMEN BİTTİ

Ünlü oyuncu, "İlişkimiz Danla'nın yaptığı herhangi bir açıklamadan dolayı bitmedi. Denedik olmadı, kafalar uyuşmadı. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. İlişkimiz bitti." açıklamasında bulundu.
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