. Felis Ödülleri sahibini buldu...

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde geçtiğimiz gün gerçekleştirilen 17. Felis Ödül Töreni’nde Kanal D, Camdaki Kız dizisinde gerçekleştirdiği Bepanthol SensiDaily ‘’Pera'nın Cilt Hikayesi’’ projesiyle ‘‘En iyi markalı içerik uygulaması’’ kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Kanal D, perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Camdaki Kız’da gerçekleştirilen Pera’nın cilt hikayesi projesi ile ödül kazanarak, reklam ve pazarlama dünyasında dikkat çekti.Medya dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı geceye, Kanal D Reklam Grup Başkanlığı'na bağlı proje ekibi ile katıldı.