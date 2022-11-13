. Eda Taşpınar'dan 'evlilik' açıklaması!

Tatilleri bitmek bilmeyen, bronz tenden hiç vazgeçmeyen ve son dönemde sevgilisiyle sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarla adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle Bebek'te görüntülenmişti. Sosyetik güzel, özel şoförlü aracında görüntü vermemek amacıyla başını arkaya çevirmişti. Taşpınar'ın gizemli sevgilisi de arka koltukta yüzünü gizlemişti. Günlerdir verdikleri pozlarla çok konuşulan sevgililerin, bu kez yüzlerini saklama gereği duymasına anlam verilememişti.'BEŞ AY MYKONOS'DA KALACAĞIM'Yılın her dönemi bikinili paylaşım yapan ve tatil pozlarıyla takipçilerini kıskandıran Eda Taşpınar, geçtiğimiz haziran ayında Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Taşpınar, 'Bodrum aşkınız bitti mi?' sorusuna şu yanıtı vermişti:Mykonos'da evim var. Beş ay Mykonos'da kalacağım. Bodrum aşkı asla bitmez ama senelerce yaşadım orada. Yaşanacak ve görülecek çok yerler var dünyada, onları denemek lazım. O yüzden yaz aylarını Bodrum yerine başka yerlerde geçiriyorum. Bodrum'un pahalılığı konusunda pek bilgim yok çünkü uzun süredir gitmiyorum.'BİR İLİŞKİ DURUMU YOK'Sosyetik güzel, özel hayat sorusu üzerine 'Konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim' demekle yetindi. Taşpınar, sürekli 'Arkadaşım' dediği sevgilisi hakkında geçtiğimiz haftalarda yöneltilen soruya, 'Bir yabancı arkadaşım, Türkiye'yi gezdiriyorum. Bir ilişki durumu yok' yanıtını vermişti.MEKAN ÇIKIŞI AYAKKABILARINI ÇIKARTTIEda Taşpınar, geçtiğimiz hafta Galataport'ta bir mekanda sevgilisi ile yemek yemişti. Taşpınar, mekan çıkışı ayaklarını sıkan şeffaf ayakkabılarını çıkarttı ve çıplak ayak yürümeye başlamıştı.'BEN ALIŞIĞIM'Muhabirler, 'Eda Hanım ayağınıza çam parçası batabilir' uyarısını yapınca 'Ben alışığım, ayaklarımın tabanı katran gibi oldu. Çok sert, hiçbir şey olmaz. Ben yazlıkta bütün gün çıplak ayak dolaşıyorum' karşılığını vermişti.'BANA KALSA SÜREKLİ YALIN AYAK YÜRÜRÜM'Eda Taşpınar, önceki akşam sevgilisi ile birlikte yine Galataport çıkışı görüntülendi. Taşpınar “Arkadaşlar iyi geceler nasılsınız? Biliyorsunuz ayakkabı ile yürümeyi sevmiyorum bana kalsa sürekli yalın ayak yürürdüm fakat burada olmuyor' dedi.'ÇIKAN HABERLERDE YANLIŞLIK VAR''İlişkim çok iyi gidiyor' diyen Taşpınar, 'Çıkan haberlerde bir yanlışlık ve aslı olmayan şeyler var. Nisanda evlilik düşünmüyorum, sevgilim de düşünmüyor. Geçtiğimiz günlerde kano yaptık. Yarın kısmetse bir kez daha yapacağız' diyerek aracına binerek uzaklaştı.