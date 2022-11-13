. Dilan Çıtak'ı ilk defa böyle göreceksiniz!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses imajını değiştirdi. Geçtiğimiz aylarda müzisyen Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak Tatlıses saç rengini değiştirdi. Kıvırcık olan saçlarını düzleştirmeyi de tercih eden genç şarkıcı, bu halini ilk kez takipçileri ile paylaştı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses imajında yeniliğe gitti. Müzisyen Levent Dörter ile evlenen ve babası İbrahim Tatlıses'in kendisine taktığı altın kemer ile günlerce konuşulan Dilan Çıtak Tatlıses, şimdi de saçları ile konuşuluyor. Kıvırcık olan saçlarını düzleştiren Dilan Çıtak Tatlıses, bu hallerine Instagram'da da yer verdi.Dilan Çıtak Tatlıses, saçlarındaki değişimi ilk olarak düz hali ile paylaştı. Genç şarkıcı, "En son 14 yaşımda fön çekildi saçıma" notunu ekledi. Genç şarkıcı daha sonra da boyattığı saçlarını takipçilerine sundu.İşte İbrahim Tatlıses'in biricik kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in o paylaşımları...