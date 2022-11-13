Bomba projeyle geri dönüyor!

Son olarak Destan dizisinde oynayan Ebru Şahin, evlenir evlenmez eşi Cedi Osman'ın NBA'de oynaması nedeni ile Amerika'ya yerleşmişti. Yeni sezonda hangi projede rol alacağı merak edilen Ebru Şahin'in, yeni dizisi hakkında detaylar geldi. Ünlü oyuncunun, Çağatay Ulusoy ile başrol oynayacakları öğrenildi.

Ebru Şahin geçtiğimiz sezon Destan dizisinde rol almış, dizinin tek sezon sürmesi üzerine ise ekrana veda etmişti. Milli basketbolcu Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin, eşinin NBA'de basketbol oynaması nedeni ile Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişti.



EBRU ŞAHİN'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; OGM Pictures'la 1 senelik bir anlaşma imzalayan Ebru Şahin, Netflix platformunda yayınlanacak olan "Centilmen" filmiyle anlaştı. Ebru Şahin bu projede, Çağatay Ulusoy ile partner olacak.



Onur Bilgetay'ın yöneteceği projeyi Deniz Madanoğlu yazacak. Çağatay Ulusoy da uzun zaman sonra yeni bir projeyle seyirci karşısına çıkmış olacak.