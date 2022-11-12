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Beyaz Gazete
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Pelin Karahan: Taburcu olduk

Pelin Karahan, eşinin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Ekleme: 12.11.2022 - 09:08 Güncelleme: 12.11.2022 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay, akciğer embolisi nedeniyle ameliyat masasına yatmıştı. Pelin Karahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, “Hem basındaki arkadaşları hem de dostlarımızı habersiz bırakmamak adına buradan paylaşım yapmak istedim” sözleriyle başlayan güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Taburcu ettik"

"Öncelikle haberlerimiz iyi, bugün eşimi hastaneden taburcu ettik ve çok şükür artık evimizdeyiz. Hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürler. Yerinde, zamanında müdahalesi ile hayat kurtardı diyebilirim. Ve tabii baştan sona arayıp soran, ziyarete gelen, mesajları ile destek olan tüm ailemiz…

İyi ki varsınız. İnsan sağlığının kıymetini, sahip olduklarına şükretmeyi ve dostlarının, sevenlerinin şu hayatta ne kadar değerli olduğunu anlıyor! Çok şükür iyiyiz ve hayat sağlıkla devam ediyor… Herkese sevgiler."
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