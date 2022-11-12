İpek Filiz Yazıcı eleştirilere cevap verdi

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almıştı. İkili, önceki haftalarda ise İtalya'nın Roma kentinde hayatlarını birleştirmişti. Nikah masasına oturmasının ardından geçtiğimiz gün ilk kez görüntülenen Yazıcı, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayarak; 'erken yaşta evlendiği' yönünde aldığı eleştirilerle ilgili konuştu.

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı (21) ile şarkıcı Ufuk Beydemir'in (30) geçtiğimiz yıllarda aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz aylarda Google’da hakkında en çok sorulan soruları yanıtlamıştı. Güzel oyuncu, “Küçüklüğümden beri evli, mutlu ve çocuklu olmayı isteyen biriydim. Evcilik çok oynardım. 30 yaşına kadar gitmemeli, daha erken evlenilmeli. Beraber büyümeli” diye konuşmuştu.



"MUTLULUĞUMUZU PAYLAŞMANIN ZAMANI GELDİ"



Mutlu bir birliktelikleri olan ikili, geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Sevgilisi Beydemir'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren İpek Filiz Yazıcı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.



Ünlü oyuncu yayınladığı karelerine, "Mutluluğumuzu artık sizinle paylaşmanın zamanı geldi" notunu düşmüştü. Nurgül Yeşilçay ve Mabel Matiz gibi isimler de çifti sosyal medya üzerinden tebrik etmişti.



ROMA'DA SÜRPRİZ NİKÂH



Düğün hazırlıklarını tamamlayan Yazıcı ile Beydemir'den güzel haber ise geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Sürpriz bir şekilde İtalya'da dünyaevine giren çift, gelinlik ve damatlık ile ilk pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.



Roma'da Kolezyum'un önünde poz veren ünlü çift, siyah beyaz olarak fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşmıştı. Yazıcı, nikâh töreninde; straplez kesim düşük kol bir gelinlik tercih etmişti. Beydemir ise simsiyah bir takım elbise giymişti. Yeni evli çift, paylaşımlarına "XXII.X.MMXXII" (22 Ekim 2022) notunu düşmüştü.



İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in nikâh pozlarına binlerce beğeni geldi ve "Birlikte çok güzelsiniz", "Canım benim, su gibisin yine", "Çok mutlu olun" gibi yorumlar yapılmıştı.



"EVLENİP GELDİK"



Tüm bunların ardından İpek Filiz Yazıcı, önceki gece Kadıköy'de bir arkadaşı ile birlikte objektiflere takıldı. Nikah masasına oturmasının ardından ilk kez görüntülenen Yazıcı, evlilik süreci ve ani gelişen karar hakkında basın mensuplarıyla konuşarak; "'Gizli evlilik' değil de, sürpriz oldu diyebilirim. Öyle yapmak istedik. Aklımızda da vardı ve evlenip geldik" ifadelerini kullandı.



Sosyal medyada erken yaşta evlendiği için bazı eleştirilere maruz kalan İpek Filiz Yazıcı, konuyla ilgili şöyle konuştu:

Eleştirilere çok kulak asmamayı tercih ediyorum. Çok keyifliydi, harika da fotoğraflar çekildik. Hiçbir sorun yok şu an hayatımızda. Gayet güzel evliliğimiz de.



"SANIRIM BANA ŞARKI YAZDI"



Gazetecilerin "Ufuk Bey size bir şarkı yazdı mı?" cümlelerine de yanıt veren oyuncu, "Ufuk sanırım bana şarkı yazdı. Belki bir gün yayınlar" diyerek kahkaha attı. Ardından arkadaşı ile yürüyerek Kadıköy sokaklarında karanlığa karıştılar.

