Hande Subaşı'ndan 'tayt' cevabı

Son olarak 'Baht Oyunu' adlı dizide yer alan 38 yaşındaki Hande Subaşı, geçtiğimiz gün Etiler'de kameralara yansıdı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, Nükhet Duru'nun çok konuşulan 'tayt' açıklaması hatırlatılınca; "Kimsenin kimseye yorum yapıp, karışmaya hakkı yok" konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Ünlü oyuncu Hande Subaşı, önceki gün Etiler’de köpekleriyle objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla konuşarak, "Sosyalleşmeye çıktık köpeklerimle hava güzel olunca" ifadelerini kullanan Subaşı, "Daha ufak Ragner, o yüzden hocamızın eşliğinde onunla sosyalleşmeyi öğreniyoruz, insanların içerisinde" şeklinde konuştu.



"Hayatımda her şey yolunda" diyen Subaşı, "Görüşmeler yapıyorum, bir tane Cemal Hünal’la çıkmasını beklediğimiz bir filmimiz var. Onun dışında tiyatro ve dizi görüşmelerim var, böyle ilerliyorum” dedi.



"HERKESİN KENDİ TERCİHİ"



Nükhet Duru'nun katıldığı bir etkinlikte yaptığı; "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız" açıklaması hatırlatılan Hande Subaşı, şu ifadeleri kullandı:



"Çok yakından takip etmiyorum ama ara ara sosyal medyada görüyorum. Daha saygılı, ölçülü olsak hepimiz için hayat daha kolay olacak diye düşünüyorum. Tabii ki giyim kuşam herkesin kendi tercihi, kimsenin kimseye yorum yapıp, karışmaya da hakkı yok kesinlikle. Herkes her istediğini giysin de demiyorum, toplum içinde yaşamanın belli gereklilikleri de var. Bazı durumlarda çok büyük hadsizlik olduğunu düşünüyorum. Bazı sert yorumlar, kadınlarla ilgili fazlaca eleştiriler gibi."



"YORUMLARI ÇOK UMURSAMIYORUM"



Güzel oyuncu, "Sosyal medyada gelen eleştiriler sizi etkiliyor mu?" sorusuna ise "Kötü örneklerle ben de karşılaştım ama daha çok olumlu yorumlar görüyorum. Sosyal medyada vakit geçiren biri değilim. Paylaşım da çok yapmadığım için açıkçası oturup bütün yorumları okumaya fırsatım olmuyor, öyle bir zaman ayırmıyorum. Birkaç kötü niyetli insana denk geldim. Bakış açılarımız dünyada çok farklı olduğu için onlar çok katı bir yerden baktı, maalesef oynadığınız karakter zannettiği için sizi; günlük hayatınızdaki paylaşımları görünce ona aykırı gibi değerlendiriyorlar. Çok da umursamıyorum açıkçası sosyal medyadaki yorumları. Biraz yapay geliyor bana" diye cevap verdi.



"ÇOĞU OYUNCUDA MÜZİK KULAĞI VAR"



"Şarkı söylemeyi çok seviyorum" diyen Subaşı, "Canlı performans yapmayı çok seviyorum. O yüzdende pandemi öncesinde müzikli bir oyunumuz vardı, tiyatro oyunu. Tiyatro sahnesinde de şarkı söylemekten çok büyük zevk alıyorum. Bir mekanda orkestrayla değil de canlı performans işi beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. O yüzden biraz o tatta gelen projeleri değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.



Müzikal oyunların çoğaldığı hatırlatılan Subaşı, "Oyuncular zaten o konuda yetenekli insanlar; çoğunda bir müzik kulağı, ritim, tempo, ses var. Benim de hoşuma gidiyor insanların yeteneklerini kullanıyor olabilmesi" dedi.

