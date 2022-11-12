Hande Erçel aşk iddialarına cevap verdi

Hande Erçel, Kerem Bürsin ile tekrardan aşk yaşamaya mı başladı? Hande Erçel, Kerem Bürsin ile yeniden aşk yaşadıklarına dair çıkan haberlere açıklık getirdi. İşte ünlü oyuncudan çok konuşulacak açıklamalar...

Oyuncu Hande Erçel, önceki gün Bebek'te bir yapım şirketinden çıkarken görüntülendi. Yeni bir proje için görüşme yaptığını söyleyen oyuncu, oldukça heyecanlandığını belirtti. Henüz proje için imza aşamasına gelemediklerini aktaran Erçel, 'Açıkçası çalışmayı özledim. Çok uzun zaman oldu. Bu kadar ara vereceğimi çok tahmin etmemiştim' ifadelerini kullandı.



Kerem Bürsin'le ilişkilerine tekrardan şans verdikleri konuşulan Hande Erçel, 'Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim biliyorsunuz' dedi.



Bir mekânda Bürsin'le fotoğraflarının çekildiği hatırlatılan Erçel, 'Çok ciddiye almamak gerek' sözleriyle yanıt verdi.



