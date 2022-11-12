Aslı Enver ile Berkin Gökbudak evlendi

'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, sürpriz şekilde nikâh masasına oturdu. Özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu ile yaz başından beri aşk yaşadığı iş insanı Berkin Gökbudak dünayevine girdi. Aslı Enver’in gelinlikli pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Aslı Enver ile iş insanı sevgilisi Berkin Gökbudak dünayevine girdi. Evde aile arasinda kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.



"EVETTT"



Berkin Gökbudak ile fotoğrafını 6.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, kalp emojisiyler birlikte "Evettt" mesajını yazdı. 38 yaşındaki oyuncunun takipçilerinden, nikâh paylaşıma binlerce beğeni geldi.



ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI



Eda Ece, Sinema Kobal, Serkan Altunorak, Hande Erçel, Yağmur Tanrısevsin, Bensu Soral, Burcu Biricik, Dolunay Soysert, Nur Fettahoğlu, Defne Samyeli, Ceyda Düvenci ve Demet Akalın gibi çok sayıda ünlü isim de tebrik mesajı yazdı.



İLK EVLİLİĞİ ÜÇ YIL SÜRDÜ



Bir dönem şarkıcı Murat Boz ile bir dargın bir barışık birlikteliğiyle çok konuşulan, geçtiğimiz aylarda iş insanı Önder Öztarhan ile kısa süreli aşk yaşayan Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012'de evlenmiş, üç yılın ardından boşanmıştı.

