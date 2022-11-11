. Yaşar Alptekin dede oldu!

Yaşar Alptekin'in iki kez evlendiği eşi Nilgün Altınyayla, akciğer kanseri nedeniyle 2 Aralık 2020'de vefat etmişti. Bir dönemin popüler isimlerinden olan Alptekin, tv8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olmuştu. Ünlü isim, vefat eden eşi Nilgün Altınyay ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamamıştı.Geçmişe dair bir pişmanlığı olup olmadığı hakkında konuşan Alptekin, "Hiçbir pişmanlığım yok" demişti. Bunun üzerine Gülşen Yüksel Salt'ın "Allah rahmet eylesin. Nilgün Hanım'la keşke ayrılmasaydık dediniz mi?" sorusuna yanıt veren oyuncu, şöyle konuşmuştu:"SON GÜNLERİNİ GÜZEL YAŞADI"Keşke şeytanın aslında en sevdiği şeydir. Ama bizim bunları yaşamamız gerekiyordu. Çünkü her insanın bir çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi vardır. Biz tam kalfalık döneminde tekrar bir araya geldik. Tam ustalık dönemine geçerken de kaybettim. Ama en azından son günlerini güzel yaşadı."Eline imkan verilseydi bazı şeyleri tekrar yaşamak ister miydin?" sorusuna da yanıt veren Yaşar Alptekin, "Eşimle tekrar yaşamak isterdim" ifadelerini kullanmıştı."KALBİMDEN ÇIKARAMADIM Kİ YÜZÜĞÜMÜ ÇIKARAYIM"Yüzüğünü çıkarmaması dikkat çeken ünlü isim, "Kalbimden çıkaramadım ki yüzüğümü çıkarayım" demişti. Tekrar evlenmek konusunda da konuşan Yaşar Alptekin, "Henüz bu konuda pişmem gerekiyor. Çünkü evleneceğim kadında Nilgün'ün özelliklerini arayacağım. Bu sefer o da mutsuz olacak" açıklamasını yapmıştı.KIZI ANNE OLDUYaşar Alptekin'in, Nilgün Altınyayla ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayris Alptekin anne oldu. Kendisi gibi yönetmenlik yapan Ahmet Emre Tanyıldız ile evli olan Ayris Alptekin, bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine 'Maya' ismini verdi.