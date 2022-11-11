. Pınar Altuğ'dan Nükhet Duru açıklaması...
  • USD: 18,51 - 18,54
  • EURO: 18,99 - 19,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pınar Altuğ'dan Nükhet Duru açıklaması...

Popüler müziğin en güçlü seslerinden Nükhet Duru, kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu belirterek, "Ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Tunikle giyilirse tamam ama çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi var. Bu görüntü hoş değil" demişti. Etiler'de görüntülenen oyuncu Pınar Altuğ, ünlü şarkıcının çok konuşulan sözlerine yanıt verdi.

Ekleme: 11.11.2022 - 21:49 Güncelleme: 11.11.2022 - 21:55 / Editör: Ozge Selin
Pınar Altuğ, önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Kendisine spor ayakkabı alan oyuncu, alışveriş yaptığı sırada hararetli bir şekilde telefonla görüşme yaptı. Mağaza çıkışı durumu anlatan Altuğ, 'Bir yandan arkadaşımla telefonla konuştum, diğer yandan işimi bitirmeye çalışıyorum. Trafik başlıyor köprüye gireceğim, koşuyorum” dedi.

'HATA YAPMAMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM'

Yeni projesi için heyecanını dile getiren Altuğ, 'Bu aralar çok yoğunum. Çocuk müzikalinde oynayacağım, 25 Aralık'ta sahnedeyiz. Kemik bir ekiple çalışıyorum, ben sonradan eklendim. Çok eğlenceli, çok keyifli, öğretici seyircinin izlerken keyif alacağı, çocuklarıyla izlerken ebeveynlerin keyif alacağı bir şov yapacağız. Şu anda hem dans provaları hem şan dersleri alıyorum. Okuma provaları devam ediyor. Bir şeyler ortaya çıktıkça ben de heyecanlanıyorum. 4'cü sınıf bir kız çocuğunun yazdığı hikayenin senaryolaştırılmış hali. Bence bu çok kıymetli. Güvenleri tam, hata yapmamak için ben de çok çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Pınar Altuğ'dan Nükhet Duru açıklaması...

'BÜLBÜL GİBİ ŞAKIYORUM DİYE BİR İDDİAM YOK'

Sesinin güzel olup olmadığı sorulan Altuğ, 'Böyle bir müzikalde oynadığınızda sesinizin güzel çıkmasından çok doğru çıkması önemli. Bende bunun için çaba sarf ediyorum, yoksa bülbül gibi şakıyorum gibi bir iddiam asla yok. İki şarkı söylüyorum zaten yapabildiğimin en iyi haliyle yapmaya çalışacağım. Ben bir şarkıcı değilim, ses sanatçısı değilim. Bir müzikalde sahnede görevimi yerine getireceğim” açıklamasını yaptı.

Pınar Altuğ'dan Nükhet Duru açıklaması...

'İYİ VÜCUT GÖRMEK HEPİMİZİN HOŞUNA GİDER'

Şarkıcı Nüket Duru'nun magazin gündemine bomba gibi düşen 'tayt' açıklaması hatırlatılan 48 yaşındaki tescilli güzel, şu ifadeleri kullandı:

Bu konuda ben bile bazen kendimle çelişiyorum, çünkü benim için estetik görüntü önemlidir. Kadın, adam, çoluk, çocuk meselesi değil, güzel bir şey görmek hepimizin hoşuna gider. İyi bir vücut görmek hepimizin hoşuna gider. Biri şık giyindiğinde 'Bugün ne kadar hoşsun' deriz birbirimize. Beğenmediğin zaman 'Bugün çirkin olmuşsun' demek doğru mu? Doğru. Ben de bir yandan giyindiğimde iyi görüneyim isterim ama bu özgürlüğü kısıtlamakta olmamalı. Bazen 'Keşke giymeseymişim' derim, sonra da 'Giymek istemişse giymiştir, onun özgürlüğü' derim. Kendi içimde bile çelişkili konu. O yüzden Nükhet'e ne 'haklı' ne de 'haksız' diyeceğim.

Pınar Altuğ'dan Nükhet Duru açıklaması...

'NE OLUR BU TAYT OLAYINA 'DUR' DEYİN ARTIK'

Nükhet Duru, 'Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız' sözleriyle dikkat çekmişti.

Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazada otobüsün hızı belli oldu: Şoför için 22,5 yıl hapis cezası talebi
Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme...
Bakan Koca'dan 'atama' açıklaması: İlk etapta 42 bin 500 kişi alacağız
Soylu'dan terör destekçisi Özgür Özel'e tepki! 'CHP'de hesabını soracak vatansever yok mu?'
Başkan Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarının ardından yurda döndü
İYİ Parti'den Pervin Buldan'a sert sözler: İlkesiz, seviyesiz, gölge oyunu!
Kemal Kılıçdaroğlu Türk halkına hakaret eden Cihan Kolivar'a sahip çıktı
İletişim Başkanlığından CHP Milletvekili Karabat'ın çarpıtmalarına ilişkin açıklama: Cehalet ve kötücül siyasetin vahameti
İsviçre'ye PKK tepkisi! Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak?
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan 10 Kasım’da dans eden İmamoğlu’na gönderme: Bu densizliğe isyanım var
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler! Semerkant'ta dikkat çeken kareler
İBB 8 konsere 2 milyon 405 bin TL harcadı! İşte İmamoğlu'nun İstanbul 'tasarrufu'
Kripto para borsası FTX iflas etti: CEO'su Sam Bankman-Fried istifa ettiğini duyurdu
Eski EDOK komutanı Metin İyidil’in cezası belli oldu
Tasarruf için yürüyen merdivenleri durduran İBB'nin sekiz konser için 2 milyon 405 bin TL harcadığı ortaya çıktı
Cihat Yaycı'dan Yunanistan'a Türkiye tavsiyesi: 'Bizden silah alın'
Asya'ya damga vuracaklar! Mini İHA'lar görücüye çıkıyor
CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı: İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı
Kılıçdaroğlu'nun sözde 'sahra' hastanesiydi, Aile düğün salonu oldu!
Meteoroloji uyardı! Kar geliyor... İşte bölge bölge tahminler

Meteoroloji uyardı! Kar geliyor... İşte bölge bölge tahminler

Anlaşmalar yapıldı, Apple yeni özellik için 450 milyon dolar harcama yapacak!

Anlaşmalar yapıldı, Apple yeni özellik için 450 milyon dolar harcama yapacak!

Kayalıkların arasında gizliydi: Definecilerin saklı hazinesi ortaya çıktı

Kayalıkların arasında gizliydi: Definecilerin saklı hazinesi ortaya çıktı

Köylüler tesadüfen fark etti: Kendiliğinden yetişti herkes satıp para kazanmak için bölgeye gidiyor

Köylüler tesadüfen fark etti: Kendiliğinden yetişti herkes satıp para kazanmak için bölgeye gidiyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Yüzlerce mezar kazıldı: Kışın don oluyor şimdiden hazırlık yapıyoruz

Yüzlerce mezar kazıldı: Kışın don oluyor şimdiden hazırlık yapıyoruz