. Pınar Altuğ'dan Nükhet Duru açıklaması...

Pınar Altuğ, önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Kendisine spor ayakkabı alan oyuncu, alışveriş yaptığı sırada hararetli bir şekilde telefonla görüşme yaptı. Mağaza çıkışı durumu anlatan Altuğ, 'Bir yandan arkadaşımla telefonla konuştum, diğer yandan işimi bitirmeye çalışıyorum. Trafik başlıyor köprüye gireceğim, koşuyorum” dedi.'HATA YAPMAMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM'Yeni projesi için heyecanını dile getiren Altuğ, 'Bu aralar çok yoğunum. Çocuk müzikalinde oynayacağım, 25 Aralık'ta sahnedeyiz. Kemik bir ekiple çalışıyorum, ben sonradan eklendim. Çok eğlenceli, çok keyifli, öğretici seyircinin izlerken keyif alacağı, çocuklarıyla izlerken ebeveynlerin keyif alacağı bir şov yapacağız. Şu anda hem dans provaları hem şan dersleri alıyorum. Okuma provaları devam ediyor. Bir şeyler ortaya çıktıkça ben de heyecanlanıyorum. 4'cü sınıf bir kız çocuğunun yazdığı hikayenin senaryolaştırılmış hali. Bence bu çok kıymetli. Güvenleri tam, hata yapmamak için ben de çok çalışıyorum” şeklinde konuştu.'BÜLBÜL GİBİ ŞAKIYORUM DİYE BİR İDDİAM YOK'Sesinin güzel olup olmadığı sorulan Altuğ, 'Böyle bir müzikalde oynadığınızda sesinizin güzel çıkmasından çok doğru çıkması önemli. Bende bunun için çaba sarf ediyorum, yoksa bülbül gibi şakıyorum gibi bir iddiam asla yok. İki şarkı söylüyorum zaten yapabildiğimin en iyi haliyle yapmaya çalışacağım. Ben bir şarkıcı değilim, ses sanatçısı değilim. Bir müzikalde sahnede görevimi yerine getireceğim” açıklamasını yaptı.'İYİ VÜCUT GÖRMEK HEPİMİZİN HOŞUNA GİDER'Şarkıcı Nüket Duru'nun magazin gündemine bomba gibi düşen 'tayt' açıklaması hatırlatılan 48 yaşındaki tescilli güzel, şu ifadeleri kullandı:Bu konuda ben bile bazen kendimle çelişiyorum, çünkü benim için estetik görüntü önemlidir. Kadın, adam, çoluk, çocuk meselesi değil, güzel bir şey görmek hepimizin hoşuna gider. İyi bir vücut görmek hepimizin hoşuna gider. Biri şık giyindiğinde 'Bugün ne kadar hoşsun' deriz birbirimize. Beğenmediğin zaman 'Bugün çirkin olmuşsun' demek doğru mu? Doğru. Ben de bir yandan giyindiğimde iyi görüneyim isterim ama bu özgürlüğü kısıtlamakta olmamalı. Bazen 'Keşke giymeseymişim' derim, sonra da 'Giymek istemişse giymiştir, onun özgürlüğü' derim. Kendi içimde bile çelişkili konu. O yüzden Nükhet'e ne 'haklı' ne de 'haksız' diyeceğim.'NE OLUR BU TAYT OLAYINA 'DUR' DEYİN ARTIK'Nükhet Duru, 'Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız' sözleriyle dikkat çekmişti.