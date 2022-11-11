Mustafa Sandal nikah şahidi oldu!

Sosyetik güzel Melis Sütşurup'un kız kardeşi Simge Sütşurup, uzun süredir aşk yaşadığı Kerem adlı sevgilisiyle dünyaevine girdi. Aile arasında gerçekleşen nikâh töreninde çiftin nikah şahitliğini, Melis SütşuruP'un eşi Mustafa Sandal yaptı.

Meslektaşı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de sona eren şarkıcı Mustafa Sandal, 3 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çiftin şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir üstlenmişti. Ünlü çift, bir hafta sonra da Marmaris'te düğün gerçekleştirmişti. Düğünde nikah memuru kılığına giren komedyen Doğu Demirkol, yaptığı esprilerle davetlileri güldürmüştü. Davetliler, düğün sonrası beach'e inerek eğlenmişti.



Evlilik haberi ile gündeme gelen isim bu kez Simge Sütşurup oldu. Melis Sütşurup'un kız kardeşi, uzun zamandır aşk yaşadığı Kerem adlı sevgilisi ile dün aile arasında gerçekleşen törenle mutluluğa 'evet' dedi.



Simge Sütşurup ile Kerem'in nikâh şahitliğini Mustafa Sandal'ın yapması dikkat çekti. 52 yaşındaki sanatçının da neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlendi.



Simge Sütşurup, güzel haberi sosyal medya hesabından duyururken, nikâh töreninden renkli kareleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.



'CANIM BALDIZIM SİMGE'



Ünlü popçu, 31 Ekim'de Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, 'Canım baldızım Simge doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana kendin gibi hep güzellikler getirsin' mesajını yazmıştı.



YÜZÜNÜ GİZLEDİ!



Haziran 2021'de Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal, Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere takılmıştı. 32 yaşına basan sosyetik güzelin doğum günü yemeğinde, kardeşi Simge Sütşurup ve sürpriz bir isim olan oyuncu Doğu Demirkol da vardı. Ünlü komedyenin, mekandan Simge Sütşurup'la ayrılması dikkatlerden kaçmamıştı. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan ikiliden Sütşurup, araç içerisinde eliyle yüzünü gizlemeye çalışmıştı. Arkadaş olduklarını söyleyen ikili, her ne kadar 'Aramızda bir şey yok' açıklamasını yapsa da, ikilinin samimi halleri kafa karıştırmıştı.



