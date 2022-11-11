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Hadise: Yeni evim hayırlı olsun!

Hadise, boşandığı Mehmet Dinçerler’le yaşadığı Riva’daki evden taşınıyor. Milliyet Cadde'nin 9 Kasım tarihli haberi ile ünlü şarkıcının, bir süredir aradığı yalı dairesini Yeniköy’de bulduğu ve değerinin 40 milyon TL olduğu ortaya çıkmıştı. Önceki gün kardeşi Derya Açıkgöz , Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Dries Mertens ve eşi Katherine Kerkhofs ile görüntülenen Hadise, yeni evi hakkında ilk kez konuştu.

Ekleme: 11.11.2022 - 09:19 Güncelleme: 11.11.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatını birleştiren Hadise Açıkgöz, beş aylık evliliğini tek celsede bitirmişti. 30 Eylül'de Dinçerler'den tek celsede boşanan Hadise'nin, değerinin 3 milyon TL olduğu iddia edilen evlilik yüzüğünün replika olduğu ortaya çıkmıştı.

YÜZÜĞÜ SATTI, HAYVAN DERNEKLERİNE BAĞIŞLADI

Boşanmanın ardından yüzüğü satmak isteyen ünlü şarkıcı, gerçeği öğrenince şoke olmuştu. Hadise'nin replika yüzüğüne, 10 bin euro (182 bin TL) değer biçilmişti. Durum karşısında adeta sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışlamıştı. Mehmet Dinçerler’in, evli oldukları dönemde Hadise’ye, "3 milyon TL’lik yüzük takıyorsun, dikkat et" diyerek, baskı yaptığı da basına yansıyan iddialar arasındaydı.

ARADIĞI DAİREYİ YENİKÖY'DE BULDU

Tüm bunların ardından güzel şarkıcının, boşandığı Dinçerler’le yaşadığı Riva’daki evinden taşınacağı öğrenildi. Milliyet Cadde'nin özel haberine göre 37 yaşındaki şarkıcı, bir süredir aradığı yalı dairesini Yeniköy’de bulan Hadise’nin, 40 milyon TL ödediği iddia edilen daireye, önümüzdeki günlerde taşınacağı belirtildi.

335 BİN TL!

Ünlü isim ayrıca, son dönemde hem boşanma hem de konser maratonunun stresini atmak için İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti. Hadise, seyahat danışmanı İlker Topdemir ile gittiği şehirde, hem tarihi yerleri geziyor hem de keyif yapıyor. Şarkıcının, otele ise yaklaşık 18 bin euro (335 bin TL) ödediği söyleniyor.

İSTİNYE'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Hadise, geçtiğimiz gün kardeşi Derya Açıkgöz ve Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Dries Mertens ve eşi Katherine Kerkhofs ile İstinyePark'da bulunan bir restoranda akşam yemeği yedi. Çıkışta flaşların patlamasıyla dağılan gruptan Mertens ve eşi, kendilerini bekleyen VIP araca binerken açıklama yaptı.

YENİ EVİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Yeni eviyle ilgili sorulara ilke kez yanıt veren Hadise, şu ifadeleri kullandı: Yeni evim hayırlı olsun bana. Onu söyleyeyim. Şimdi saat çok geç oldu. Bu saatte konuşmayalım.

"ÖPÜYORUM SİZİ"

Hadise, düğün hediyesi olarak aldığı ve 3 milyon TL olduğu konuşulan yüzüğünün replika olduğu haberlerinin sorulması üzerine ise gülerek, “Öpüyorum sizi. İyi geceler” diyerek aracına bindi
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