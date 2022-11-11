. Ebru Gündeş gençlik yıllarını paylaştı!

Ünlü şarkıcı bugün yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.Ebru Gündeş, gençlik yıllarına ait fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına, "Hiç değişmediğim doğrudur. Her yaşımın vazgeçilmezi Türk kahvesi" notunu ekledi.Ünlü şarkıcı binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerinin oldukça fazla ilgi gösterdiği fotoğrafın altına, 'Hep çok güzelsin', 'yılların bile eskitemediği güzellik', 'gülüşündeki o güzellik hiç değişmemiş' gibi yorumlar geldi.Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile mayıs ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. İnşaat, mobilya ve pazarlama şirketleri olan 28 yaşındaki Rassan Khoshnaw, sevgilisi Ebru Gündeş'e evlenme teklifi etti. Dubai'deki meşhur 'Burj El Arab Oteli'nin en üst 3 katındaki kral dairesinin terasındaki teklif için Khosnaw 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzük dahil 2 milyon dolar harcadı. Dubai'ye özel helikopterle getirilen dünyaca ünlü İtalyan bir piyanistin melodileri eşliğindeki teklife Ebru Gündeş "Evet" dedi. Son olarak ise Ebru Gündeş'e dostlarından sürpriz doğum günü kutması geldi.Şarkıcı Ebru Gündeş, Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile mayıs ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw'un evlilik teklifine 'Evet' dediği magazin kulislerinde konuşulan Ebru Gündeş'ten son olarak sürpriz bir paylaşım gelmişti. Ebru Gündeş yeni albümünün çalışmalarından karesini paylaşarak müjdeyi vermişti. İnşaat, mobilya ve pazarlama şirketleri olan Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw şubat ayında Ebru Gündeş'i yakın markaja almıştı. Aralarındaki 19 yaşa rağmen Khoshnaw'ın şarkıcıya abayı yaktığı söyleniyordu. Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmıyor, hep en ön sıradan izliyordu. Çabaları mayısta sonuç vermiş, ikili yeni bir aşka yelken açmıştı.Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialara göre; büyük bir servetin sahibi olduğu bilinen Rassan Khoshnaw, Dubai'nin ünlü Burj El Arab binasındaki otelin son üç katında bulunan, geceliği 25 bin dolar olan kral dairesini kiraladı.İtalya'dan davet ettiği dünyaca ünlü kadın piyanisti helikopterle yemek yiyecekleri terasa getirtti. Ve 1.8 milyon dolarlık tektaşı çıkararak "Benimle evlenir misin?" dedi. Ebru Gündeş de mutluluk gözyaşları içinde bu teklifi kabul etti. Bir süredir sık sık Dubai'ye gidip gelen Ebru Gündeş evlenince tamamen buraya yerleşecek. Müstakbel eşi Gündeş'in sadece Cahide'de sahneye çıkmasına sıcak baktığı için artık ekstra işlere gitmeyecek.