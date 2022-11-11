Dilan Çiçek Deniz açıkladı!
Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Arkadaşı ve menajeri ile birlikte akşam gezmesine çıkan güzel oyuncu, doğal güzelliği ve mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelenen 'Amadeus' ile ilk kez bir tiyatro oyununda yer alan Dilan Çiçek Deniz, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
27 yaşındaki oyuncu, "Gelen güzel yorumlar, izlemeye gelenlerin verdikleri tepkiler, her şey çok güzel. Benim için de ilk ve güzel bir proje oldu" açıklamasını yaptı.
27 yaşındaki oyuncu, "Gelen güzel yorumlar, izlemeye gelenlerin verdikleri tepkiler, her şey çok güzel. Benim için de ilk ve güzel bir proje oldu" açıklamasını yaptı.