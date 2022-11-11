. Dilan Çiçek Deniz açıkladı!

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelenen 'Amadeus' ile ilk kez bir tiyatro oyununda yer alan Dilan Çiçek Deniz, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.27 yaşındaki oyuncu, "Gelen güzel yorumlar, izlemeye gelenlerin verdikleri tepkiler, her şey çok güzel. Benim için de ilk ve güzel bir proje oldu" açıklamasını yaptı.