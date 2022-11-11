. Cem Özer'den Şafak Sezer itirafı...

Cem Özer'in ortağı olduğu yapım şirketinin çektiği 'Kadri'nin Götürdüğü Yere Git' filminin seti 2009 yılında uzun süre gündeme gelmişti. Filmin yapımcısı Cem Özer ile başrol oyuncusu Şafak Sezer, bilinmeyen bir sebepten birbirine girmişti. Tartışan ikilinin ağız dalaşı, çok geçmeden şiddet kullanılan bir kavgaya dönüşmüştü.'AMA ONDA O YÜREK YOK'2013 yılında konu hakkında açıklama yapan Şafak Sezer, 'Cem Özer o cüsseyle beni yerden yere vurur, ama onda o yürek yok. Geçmişte dümenden barıştık, ama sadece dümenden... O projede Uğur Uludağ'ın hatrı için oynamıştım' demişti.'STARLIĞI YANLIŞ ÖĞRENİYORLAR'Bugün '2. Sayfa' programına katılan usta oyuncu Cem Özer, yıllar sonra olay kavgayı anlattı.Cem Özer, 'Ben o filmde yapımcıydım. O Şafak'ın iş disiplinsizliğinden kaynaklıydı. Yoksa biz kişisel bir nedenden kavga etmedik ki. Ekibi saatlerce bekletiyor ve defalarca. Vay efendim tıraş olmamış. Bazıları starlığı yanlış öğreniyorlar. Starlık şişik ego ile olmaz. Star adam çok yüce gönüllü, mütevazı olmalı. Herkesten önce sete gelmeli, örnek olmalı' dedi.Ünlü isim, konuşmasının devamında şunları söyledi:Şafak'ı kişisel olarak severim. Bir daha çalışırım ama kendini düzeltmek kaydıyla çalışırım. Çalışırım tabii... Saatinde gelecek. Çok acil işin olur, o zaman olur...'ABİLERİ BENİ ARADI'Geç kalınca çıktı kavga da. İnsan bir karşısındakinin cüssesine bakar öyle kavga eder. Yakama falan yapıştı. Ben de bir tane vurdum. O da asansörün oradaki kül tablasına uçtu ve kondu. Sonra o o kül tablasını fırlatmaya çalışınca elini kesti. Ertesi gün saatinde geldi. Öncesinde attı tuttu. Mafya... Birileri aradı beni falan. Abileri aradı beni. Kulağımı çekmeye çalıştırlar.