. Beyazıt Öztürk : Annem gayet iyi

Beyazıt Öztürk, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. AVM'de bulunan bir restoranda yemek yiyen Öztürk, restoran çıkışında basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz günlerde annesi Nurten Öztürk hakkında çıkan "beyin kanaması geçirdi ve yoğun bakımda tedavi görüyor" şeklindeki haberlere değindi."HABERİ YAZMADAN ARASAYDINIZ"Ünlü şovmen, "Arkadaşlar annemi hasta yaptınız. Haberi yazmadan önce arayıp, doğrulamanızı isterdim" açıklamasını yaptı. Öztürk, annesinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.