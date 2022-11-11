. Beyazıt Öztürk : Annem gayet iyi
  • USD: 18,51 - 18,54
  • EURO: 18,99 - 19,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beyazıt Öztürk : Annem gayet iyi

Beyazıt Öztürk, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. AVM'de bulunan bir restoranda yemek yiyen Öztürk, restoran çıkışında basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Ekleme: 11.11.2022 - 21:37 Güncelleme: 11.11.2022 - 21:38 / Editör: Ozge Selin
Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz günlerde annesi Nurten Öztürk hakkında çıkan "beyin kanaması geçirdi ve yoğun bakımda tedavi görüyor" şeklindeki haberlere değindi.

Beyazıt Öztürk : Annem gayet iyi

"HABERİ YAZMADAN ARASAYDINIZ"

Ünlü şovmen, "Arkadaşlar annemi hasta yaptınız. Haberi yazmadan önce arayıp, doğrulamanızı isterdim" açıklamasını yaptı. Öztürk, annesinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak?
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan 10 Kasım’da dans eden İmamoğlu’na gönderme: Bu densizliğe isyanım var
İBB 8 konsere 2 milyon 405 bin TL harcadı! İşte İmamoğlu'nun İstanbul 'tasarrufu'
Kripto para borsası FTX iflas etti: CEO'su Sam Bankman-Fried istifa ettiğini duyurdu
Eski EDOK komutanı Metin İyidil’in cezası belli oldu
Tasarruf için yürüyen merdivenleri durduran İBB'nin sekiz konser için 2 milyon 405 bin TL harcadığı ortaya çıktı
Cihat Yaycı'dan Yunanistan'a Türkiye tavsiyesi: 'Bizden silah alın'
Asya'ya damga vuracaklar! Mini İHA'lar görücüye çıkıyor
CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı: İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı
Kılıçdaroğlu'nun sözde 'sahra' hastanesiydi, Aile düğün salonu oldu!
Ekrem İmamoğlu'nun davası 14 Aralık'a ertelendi: YSK üyelerine hakaret etmişti
Yunanistan'da Bozdoğan paniği! Milli Savunma Bakanlığı'nın videosu Yunan basınında
İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor: 7,1 milyon kişi tedavi sırası bekliyor
Kılıçdaroğlu'nun Avrupa ziyaretleri meyvesini veriyor: AB fonuyla LGBT propangandası
Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ODTÜ’de Türk devletine 'katil' denilen afişi indirerek Türk bayrağı astı
Bakan Dönmez açıkladı: Türkiye ile Cezayir ortak petrol ve doğalgaz arama şirketi kuracak
Avrupalılar battaniyemizle ısınacak: Enerji krizine çözüm Türkiye'den
İmamoğlu ikinci kez geri adım attı: Adayım genel başkanımdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kremlin'den barış müzakereleri açıklaması
Meteoroloji uyardı! Kar geliyor... İşte bölge bölge tahminler

Meteoroloji uyardı! Kar geliyor... İşte bölge bölge tahminler

Anlaşmalar yapıldı, Apple yeni özellik için 450 milyon dolar harcama yapacak!

Anlaşmalar yapıldı, Apple yeni özellik için 450 milyon dolar harcama yapacak!

Kayalıkların arasında gizliydi: Definecilerin saklı hazinesi ortaya çıktı

Kayalıkların arasında gizliydi: Definecilerin saklı hazinesi ortaya çıktı

Köylüler tesadüfen fark etti: Kendiliğinden yetişti herkes satıp para kazanmak için bölgeye gidiyor

Köylüler tesadüfen fark etti: Kendiliğinden yetişti herkes satıp para kazanmak için bölgeye gidiyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Yüzlerce mezar kazıldı: Kışın don oluyor şimdiden hazırlık yapıyoruz

Yüzlerce mezar kazıldı: Kışın don oluyor şimdiden hazırlık yapıyoruz