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Barış Arduç'tan kötü haber

Geçtiğimiz aylarda baba olan başarılı oyuncu Barış Arduç, koronavirüse yakalandı.

Ekleme: 11.11.2022 - 09:03 Güncelleme: 11.11.2022 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
2020 yılında meslektaşı Gupse Özayile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz aylarda Asya adını verdikleri ilk bebeğini kucağına alan oyuncu Barış Arduç'tan kötü haber geldi.

Pozitif

Sette rahatsızlanan oyuncuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Sete çıkmaya hazırlanırken kendisini kötü hisseden Arduç'un yapılan kontrollerinde Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Durumu çok ağır olmayan Arduç, evinde karantinaya girdi.
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