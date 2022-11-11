. Baba ve oğlu arasında güldüren diyalog!
  • USD: 18,51 - 18,54
  • EURO: 18,99 - 19,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Baba ve oğlu arasında güldüren diyalog!

'Tolgshow' programıyla seyirci karşısına çıkan komedyen Tolga Çevik, 18 yaşındaki oğlu Tan Çevik'in paylaşımına kayıtsız kalmadı. Sosyal medyada baba-oğul arasındaki ilginç mesajlaşmaya, Tolga Çevik'in kız kardeşi Tuna Çevik de dahil oldu. İşte o diyalog...

Ekleme: 11.11.2022 - 21:39 Güncelleme: 11.11.2022 - 21:44 / Editör: Ozge Selin
Tolga Çevik, 2004 yılında meslektaşı Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Yılmaz ile dünyaevine girmişti. Haziran 2005'te oğulları Tan dünyaya gelen ünlü çift, kızları Tuna'yı da Eylül 2006'da kucaklarına almıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tan Çevik, Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafına, 'Zaman ne hızlı geçiyor usta' notunu düştü. Tan'ın fotoğrafına ilk yorum babasından geldi. Dikkat çeken diyaloğa, Tolga Çevik'in kız kardeşi Tuna Çevik de yazdığı yorumla katıldı.

Baba ve oğlu arasında güldüren diyalog!

'OĞLUM YAPMA LAN'

Tan Çevik: Zaman ne hızlı geçiyor usta!
Tolga Çevik: Oğlum yapma lan. Daha var benim vaktim ya.
Tuna Çevik: Aa abi bebek aynı sen.

Baba ve oğlu arasında güldüren diyalog!

YAŞ GÜNÜNÜ ŞİİRLE KUTLADI

Tolga Çevik, Haziran 2021'de oğlunun yeni yaşını kutlamıştı. Çekildikleri bir fotoğrafı Instagram'da yayınlayan Çevik, şu şiiri yazmıştı:

Sonra bir bakıyorsun; boyu boyunu geçmiş, huyu seni mest etmiş. Yanı başında kalbi, aklı hayallerinde elbet. Gelecek onun artık eminsin, Allah kötülerden esirgesin. Nice yaşların olsun aslanım, ne mutlu senin babanım. İyi ki doğdun oğlum.

Baba ve oğlu arasında güldüren diyalog!

DİZ ÇÖKTÜ, YENİDEN EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Gözlerden uzak bir hayat sürdüren Özge Çevik, geçtiğimiz mayıs ayında 40 yaşına basmıştı. Tolga Çevik, eşinin doğum gününde sürpriz yapmıştı. Ünlü isim, eşinin doğum gününe özel tektaş yüzük ile Özge Çevik'in önünde diz çökmüştü. Çevik, iki çocuğunun annesine evlenme teklifinde bulunmuştu.

Baba ve oğlu arasında güldüren diyalog!

O anları sosyal medyada yayınlayan Özge Çevik, şu ifadeleri kullanmıştı:

40'ıncı yaşımın gelişini evlilik teklifiyle yumuşatan eşime teşekkürlerimi sunar, yavrularımız ve gıdılarımızla beraber nice mutlu yıllarımız olmasını dilerim. Sizlere de mutlu yıllar dilerim.
Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak?
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan 10 Kasım’da dans eden İmamoğlu’na gönderme: Bu densizliğe isyanım var
İBB 8 konsere 2 milyon 405 bin TL harcadı! İşte İmamoğlu'nun İstanbul 'tasarrufu'
Kripto para borsası FTX iflas etti: CEO'su Sam Bankman-Fried istifa ettiğini duyurdu
Eski EDOK komutanı Metin İyidil’in cezası belli oldu
Tasarruf için yürüyen merdivenleri durduran İBB'nin sekiz konser için 2 milyon 405 bin TL harcadığı ortaya çıktı
Cihat Yaycı'dan Yunanistan'a Türkiye tavsiyesi: 'Bizden silah alın'
Asya'ya damga vuracaklar! Mini İHA'lar görücüye çıkıyor
CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı: İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı
Kılıçdaroğlu'nun sözde 'sahra' hastanesiydi, Aile düğün salonu oldu!
Ekrem İmamoğlu'nun davası 14 Aralık'a ertelendi: YSK üyelerine hakaret etmişti
Yunanistan'da Bozdoğan paniği! Milli Savunma Bakanlığı'nın videosu Yunan basınında
İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor: 7,1 milyon kişi tedavi sırası bekliyor
Kılıçdaroğlu'nun Avrupa ziyaretleri meyvesini veriyor: AB fonuyla LGBT propangandası
Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ODTÜ’de Türk devletine 'katil' denilen afişi indirerek Türk bayrağı astı
Bakan Dönmez açıkladı: Türkiye ile Cezayir ortak petrol ve doğalgaz arama şirketi kuracak
Avrupalılar battaniyemizle ısınacak: Enerji krizine çözüm Türkiye'den
İmamoğlu ikinci kez geri adım attı: Adayım genel başkanımdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kremlin'den barış müzakereleri açıklaması
Meteoroloji uyardı! Kar geliyor... İşte bölge bölge tahminler

Meteoroloji uyardı! Kar geliyor... İşte bölge bölge tahminler

Anlaşmalar yapıldı, Apple yeni özellik için 450 milyon dolar harcama yapacak!

Anlaşmalar yapıldı, Apple yeni özellik için 450 milyon dolar harcama yapacak!

Kayalıkların arasında gizliydi: Definecilerin saklı hazinesi ortaya çıktı

Kayalıkların arasında gizliydi: Definecilerin saklı hazinesi ortaya çıktı

Köylüler tesadüfen fark etti: Kendiliğinden yetişti herkes satıp para kazanmak için bölgeye gidiyor

Köylüler tesadüfen fark etti: Kendiliğinden yetişti herkes satıp para kazanmak için bölgeye gidiyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Yüzlerce mezar kazıldı: Kışın don oluyor şimdiden hazırlık yapıyoruz

Yüzlerce mezar kazıldı: Kışın don oluyor şimdiden hazırlık yapıyoruz