. Baba ve oğlu arasında güldüren diyalog!

Tolga Çevik, 2004 yılında meslektaşı Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Yılmaz ile dünyaevine girmişti. Haziran 2005'te oğulları Tan dünyaya gelen ünlü çift, kızları Tuna'yı da Eylül 2006'da kucaklarına almıştı.SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDUTan Çevik, Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafına, 'Zaman ne hızlı geçiyor usta' notunu düştü. Tan'ın fotoğrafına ilk yorum babasından geldi. Dikkat çeken diyaloğa, Tolga Çevik'in kız kardeşi Tuna Çevik de yazdığı yorumla katıldı.'OĞLUM YAPMA LAN'Tan Çevik: Zaman ne hızlı geçiyor usta!Tolga Çevik: Oğlum yapma lan. Daha var benim vaktim ya.Tuna Çevik: Aa abi bebek aynı sen.YAŞ GÜNÜNÜ ŞİİRLE KUTLADITolga Çevik, Haziran 2021'de oğlunun yeni yaşını kutlamıştı. Çekildikleri bir fotoğrafı Instagram'da yayınlayan Çevik, şu şiiri yazmıştı:Sonra bir bakıyorsun; boyu boyunu geçmiş, huyu seni mest etmiş. Yanı başında kalbi, aklı hayallerinde elbet. Gelecek onun artık eminsin, Allah kötülerden esirgesin. Nice yaşların olsun aslanım, ne mutlu senin babanım. İyi ki doğdun oğlum.DİZ ÇÖKTÜ, YENİDEN EVLİLİK TEKLİF ETTİGözlerden uzak bir hayat sürdüren Özge Çevik, geçtiğimiz mayıs ayında 40 yaşına basmıştı. Tolga Çevik, eşinin doğum gününde sürpriz yapmıştı. Ünlü isim, eşinin doğum gününe özel tektaş yüzük ile Özge Çevik'in önünde diz çökmüştü. Çevik, iki çocuğunun annesine evlenme teklifinde bulunmuştu.O anları sosyal medyada yayınlayan Özge Çevik, şu ifadeleri kullanmıştı:40'ıncı yaşımın gelişini evlilik teklifiyle yumuşatan eşime teşekkürlerimi sunar, yavrularımız ve gıdılarımızla beraber nice mutlu yıllarımız olmasını dilerim. Sizlere de mutlu yıllar dilerim.