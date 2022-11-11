. Aylin Paksoy'u mutlu eden teklif!

Final yapan 'Kirmizi Oda' dizisinde rol alan Aylin Paksoy, bir sinema filmi için yurt dışından teklif aldığını, projeye başlaması halinde haziran ayında altı haftalığına İspanya'ya gideceğini söyledi.25 yaşındaki oyuncu, "Okulum ve çalışmalarım devam ediyor fakat uluslararası arenadan böyle bir teklif almak başlı başına bir motivasyon kaynağı" diyerek, mutluluğunu ve heyecanını dile getirdi.