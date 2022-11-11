. Aylin Paksoy'u mutlu eden teklif!
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Beyaz Gazete
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Aylin Paksoy'u mutlu eden teklif!

Aylin Paksoy, önceki gün Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. Günlük şıklığıyla dikkat çeken güzel oyuncu, toplantı için geldiğini belirtip, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ekleme: 11.11.2022 - 00:23 Güncelleme: 11.11.2022 - 00:27 / Editör: Ozge Selin
Final yapan 'Kirmizi Oda' dizisinde rol alan Aylin Paksoy, bir sinema filmi için yurt dışından teklif aldığını, projeye başlaması halinde haziran ayında altı haftalığına İspanya'ya gideceğini söyledi.

Aylin Paksoy'u mutlu eden teklif!

25 yaşındaki oyuncu, "Okulum ve çalışmalarım devam ediyor fakat uluslararası arenadan böyle bir teklif almak başlı başına bir motivasyon kaynağı" diyerek, mutluluğunu ve heyecanını dile getirdi.

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