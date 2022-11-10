Yıldız Tilbe'den radikal karar!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, radikal bir karara imza attı. Yıldız Tilbe, 4 milyonun üzerinde takipçisi olduğu Twitter hesabını kapatma kararı aldı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 4 milyonun üzerinde takipçisi olduğu Twitter hesabını kapatıyor.



RADİKAL KARAR



Yıldız Tilbe, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra 4 milyonun üzerinde takipçisi olan Twitter hesabını silmeye karar vererek radikal bir karara imza attı.



TWITTER'I KAPATACAĞIM



Sosyal medyadan açıklama yapan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, "Instagram'a geçeceğim, Twitter'ı kapatacağım. Twitter artık bir kişininmiş, içerik çok ahlaksızca belirleniyor. Twitter'a benim için girenlerin maruz kalmalarını istemiyorum, gündemdeki birçok başlık çok çağdışı. Utanç verici, herkes aynı şeyden utanmıyor, bazıları hiçbir şeyden' dedi.

