. Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları

Türkiye Cumhuriyeti'nin, ulu önderini kaybedişinin 84'üncü yılı...Dünyaya ders veren, Türkiye Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde gözlerini sonsuzluğa yumdu. 10 Kasım günü, saat 9'u 5 geçeyi gösterirken, Türkiye yasa büründü.Türkiye Ata'sının ebediyete intikal ettiği günü, her yıl aynı gün ve aynı saatte saygı ve minnetle anıyor.Talihsiz olay sonrasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Milletim beni nereye isterse oraya gömsün. Yeter ki beni unutmasın." vasiyeti akıllara geldi.Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmayacaklarını ölüm yıldönümünde bir kez daha dile getiren ünlüler, sosyal medya hesapalrından paylaşımlarda bulundu.-Ata'm, seni sonsuz özlem, hasret ve sevgiyle anıyorum. Yalnız bugün değil, her gün.- "Saygı ve rahmetle, sevgi ve özlemle…"-"Eser durursun hafızamda. Işığım benim..."-"10 Kasım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgiyle saygıyla analım. Cesur liderdi.""Canım ATATÜRK. Her zaman çok değerlisin. Minnetle, özlemle anıyorum.""ATA'M""Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.""Tüm dünyanın saygısını kazanmış yol göstericimiz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da saygı sevgi ve özlemle anıyoruz.""Büyük Türk Atatürk’ü sevgiyle saygıyla anıyorum. Bu toprağın yetiştirdiği büyük vizyoner, kuşaklar boyu ilham kaynağımız Atatürk. Kalbimdesin.""Özlüyorum seni Ata'm, çok özlüyorum."