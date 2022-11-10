. Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları
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Beyaz Gazete
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Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 84'üncü ölüm yıldönümünde saygı ve minnetle anılıyor. Ünlüler, Ata'ya olan özlem ve hasreti, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ekleme: 10.11.2022 - 09:54 Güncelleme: 10.11.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Cumhuriyeti'nin, ulu önderini kaybedişinin 84'üncü yılı...

Dünyaya ders veren, Türkiye Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde gözlerini sonsuzluğa yumdu. 10 Kasım günü, saat 9'u 5 geçeyi gösterirken, Türkiye yasa büründü.

Türkiye Ata'sının ebediyete intikal ettiği günü, her yıl aynı gün ve aynı saatte saygı ve minnetle anıyor.

"Milletim beni nereye isterse gömsün, yeter ki beni unutmasın"

Talihsiz olay sonrasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Milletim beni nereye isterse oraya gömsün. Yeter ki beni unutmasın." vasiyeti akıllara geldi.

Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmayacaklarını ölüm yıldönümünde bir kez daha dile getiren ünlüler, sosyal medya hesapalrından paylaşımlarda bulundu.

İşte o paylaşımlar...

Türkan Şoray

-Ata'm, seni sonsuz özlem, hasret ve sevgiyle anıyorum. Yalnız bugün değil, her gün.

Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları

Demet Evgar

- "Saygı ve rahmetle, sevgi ve özlemle…"

Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları,

Volkan Konak

-"Eser durursun hafızamda. Işığım benim..."

Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları

Fazıl Say

-"10 Kasım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgiyle saygıyla analım. Cesur liderdi."

Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları

Gülşen Bubikoğlu

"Canım ATATÜRK. Her zaman çok değerlisin. Minnetle, özlemle anıyorum."

Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları

Pınar Altuğ

"ATA'M"

Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları

Acun Ilıcalı

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."

Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları

Demet Akalın

"Tüm dünyanın saygısını kazanmış yol göstericimiz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da saygı sevgi ve özlemle anıyoruz."

Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları

Cem Yılmaz

"Büyük Türk Atatürk’ü sevgiyle saygıyla anıyorum. Bu toprağın yetiştirdiği büyük vizyoner, kuşaklar boyu ilham kaynağımız Atatürk. Kalbimdesin."

Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları

Murat Boz

"Özlüyorum seni Ata'm, çok özlüyorum."

Ünlülerin 10 Kasım paylaşımları
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