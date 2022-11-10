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Şükrü Özyıldız hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, spor salonunda talihsiz bir kaza geçirdi.

Ekleme: 10.11.2022 - 09:10 Güncelleme: 10.11.2022 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Ekrnaların yakışıklı oyuncularından Şükrü Özyıldız, meslektaşı Büşra Cebe ile Etiler'de görüntülenmiş ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

Spor kazası

Spor yaparken ayağı kırılan ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı. Ünlü oyuncunun yakın çevresi, talihsiz kazayı doğrularken kırılmanın söz konusu olmadığını ve Özyıldız'ın ayağının bandaja alındığını ifade etti.
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