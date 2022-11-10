. Şevket Çoruh'tan muhteşem dönüş!
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Şevket Çoruh'tan muhteşem dönüş!

17 sezondur Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımı olan Arka Sokaklar'da hayat verdiği Mesut karakteri ile izleyici karşısına çıkan Şevket Çoruh radikal bir kararla kadrodan ayrıldığını açıkladı. Arka Sokaklar ile yollarını ayıran Şevket Çoruh'un yeni adresi belli oldu. Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni proje müjdesini verdi. Ünlü oyuncu paylaşımı ile heyecanlandırdı.

Ekleme: 10.11.2022 - 09:04 Güncelleme: 10.11.2022 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin rol aldığı Arka Sokaklar, 17. sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın macerasına kaldığı yerden devam ediyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut karakteri ile beğeni toplayan Şevket Çoruh'un kadroya vedası sevenlerini üzmüştü.

ŞEVKET ÇORUH'UN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni projesini duyurdu. "Burdayım" notuyla paylaşım yapan 49 yaşındaki Şevket Çoruh, artık dijitalden devam edecek. Şevket Çoruh, Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan Netflix dizisi Sıcak Kafa'nın setinden bir kareyi paylaştı.

SICAK KAFA OYUNCULARI

Hazal Subaşı, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Özgür Emre Yıldırım, Gonca Vuslateri, Hakan Gerçek, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Arda Anarat, Furkan Kalabalık, Şebnem Hassanisoughi ve Cüneyt Uzunlar gibi birçok yıldız ismi kadrosuna dahil eden "Sıcak Kafa" 2 Aralık'ta izleyenlerle buluşacak.
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