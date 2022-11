. Pelin Karahan açıkladı!

Bir döneme damga vuran 'Kavak Yelleri' dizisinin Aslı'sı, 'Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı Pelin Karahan, iş insanı Bedri Güntay ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl oğlu Ali Demir'in dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma mutluluğu yaşayan Pelin Karahan, 2017'de ikinci çocuğu Can Eyüp'ü kucağına almıştı.'İYİ Kİ DOĞMUŞSUN'Geçtiğimiz ay 38 yaşına basan Pelin Karahan'ın eşi ve çocuklarının babası Bedri Güntay, Karahan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutlamıştı.Eşiyle Demet Özdemir-Oğuzhan Koç'un düğününe gitmeden çekilen pozlarını paylaşan Güntay, Pelin Karahan'a; 'Benim çiçeğim sen hep gül. Seni çok seviyorum, iyi ki doğmuşsun' notunu düşmüştü.İki çocuk babası Güntay'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve 'Maşallah', 'Çok güzelsiniz', 'Harika fotoğraf' gibi yorumlar gelmişti.'EVİMİ İHMAL ETMEYECEĞİMİ BİLİYOR'Karahan, önceki aylarda ise Nişantaşı'nda ayaküstü basın mensuplarıyla konuşmuş; “Eşiniz size ‘Pelin biraz dinlen, çalışma' diyor mu?” sorusuna, “Çocuklarımı, evimi ihmal etmeyeceğimi biliyor. O yüzden çok karışmıyor. Bir ara ‘Biraz dinlen, ama güzel bir iş geldi mi hiç durma' dedi. Durmam zaten o da biliyor” yanıtını vermişti.İki erkek çocuğu olan oyuncu, üçüncü çocuğu düşünmediklerini söyleyerek; 'Aklımızda yok. Allah isteyene versin. Benim iki tane sağlıklı evladım var. Bugün Ali Demir'in de doğum günü' ifadelerini kullanmıştı.EŞİNİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMATüm bunların ardından eşi Bedri Güntay'ın sağlık sorunları yaşadığı haberlerinin basına yansıması nedeniyle açıklama yapan Pelin Karahan, 4.8 milyon takipçisi bulunan Insragram sayfasından şu satırları paylaştı:Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedri Güntay, bugün teşhisi konulan akciğer embolisi nedeni ile acil ameliyata alınmıştır. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti, şu an hastanede gözetim altında devam ediyor süreci. Arayan soran herkese çok teşekkürler. Şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum, anlayışınız teşekkürler. Sevgiler...AKCİĞER EMBOLİSİ NEDİR?Akciğer embolisi, akciğerlerdeki damarların birinde pıhtı ya da başka bir materyal nedeniyle gelişen tıkanıklıktır. Çoğu durumda, bacaklarda oluşan kan pıhtılarından kaynaklanır. Daha nadir olarak vücudun başka bölümlerinde oluşan pıhtı ya da başka maddeler de akciğer embolisine neden olabilir. Tıkanıklık akciğerlere kan akışını engellediğinden hayatı tehdit edici çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Bununla birlikte hızlı tedavi, ölüm riskini büyük ölçüde azaltır ve tam iyileşme sağlayabilir.Göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı, kanlı öksürük gibi ciddi belirtilere yol açar. Bacaklarda oluşan ve derin ven trombozu adı verilen kan pıhtılarının önlenmesi için tedbirler alınması, akciğer embolisine karşı korunmada yardımcı olur.