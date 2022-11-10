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Buray'dan sevenlerine müzik şöleni...

Çıkardığı eserlerle adından söz ettiren, son olarak 'Girdap' adlı şarkısıyla konuşulan Buray, Madagaskar ve Mauritius tatili öncesinde İstanbul'da sevenlerine müzik ziyafeti çekti.

Ekleme: 10.11.2022 - 01:09 Güncelleme: 10.11.2022 - 01:11 / Editör: Ozge Selin
İlk albümünden seslendirdiği şarkılarlarla sevenlerini selamlayan Buray, "Çocukluğumu saymazsak hayatımda ilk kez saçlarıma kuaför eli değdi. Normalde saçlarımı kendim kesmeyi tercih ederim ancak bu sefer böyle olması gerekiyordu. Muhtemelen siz fark etmeyeceksiniz ama insanlık için küçük benim için büyük bir adım"' sözleriyle herkesi tebessüm ettirdi.

Buray'dan sevenlerine müzik şöleni...

Performansının ikinci yarısına elektro gitar ve zilli tefi ile yaptığı şovla başlayan genç şarkıcı, finalde 'Girdap' parçasını müzikseverlerle birlikte koro halinde seslendirdi. Buray, sahneden alkış ve tezahüratlar eşliğinde ayrıldı.

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