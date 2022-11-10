. Buray'dan sevenlerine müzik şöleni...

İlk albümünden seslendirdiği şarkılarlarla sevenlerini selamlayan Buray, "Çocukluğumu saymazsak hayatımda ilk kez saçlarıma kuaför eli değdi. Normalde saçlarımı kendim kesmeyi tercih ederim ancak bu sefer böyle olması gerekiyordu. Muhtemelen siz fark etmeyeceksiniz ama insanlık için küçük benim için büyük bir adım"' sözleriyle herkesi tebessüm ettirdi.Performansının ikinci yarısına elektro gitar ve zilli tefi ile yaptığı şovla başlayan genç şarkıcı, finalde 'Girdap' parçasını müzikseverlerle birlikte koro halinde seslendirdi. Buray, sahneden alkış ve tezahüratlar eşliğinde ayrıldı.