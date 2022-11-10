Ayşegül Aldinç'ten dikkat çeken eleştiri

Ekranlardan uzak duran Ayşegül Aldinç, yeni nesil oyuncuları "Çocuklar yerine sozuklar diyen başrol oyuncuları var." sözleriyle eleştirdi.

Oyuncu ve şarkıcı Ayşegül Aldinç, ekranlarda yayınlanan dizilere olan ilgisini kısmen yitirdiğini belirtti.



Sosyal medyadan dert yanan Aldinç, oyuncuların performanslarını eleştirdi. Aldinç, 'Yeni bir proje başlıyor misal başrol oyuncusu, başrol oyuncusu gibi değil, olsa olsa yan rolde olabilir. Bir başka dizinin başrolündeki, ağzında takunya var gibi konuşuyor. 'Çocuklar' diyeceksin tatlıcım 'toduklar' değil! 'Sozuklar' diyen de var. O daha feci" dedi.



Dizi sürelerinin uzunluğuna da değinen Aldinç, şunları söyledi: "Oyuncu olarak bir öncekinin dumanı soğumadan (önceki projeden çıkamamış bir performansla) diziden diziye yelken açıyorsan kendi repeteni izlettirmiş oluyorsun. 'Üzümlü kekim' tayfasından değilsen konsantrasyon yerlerde. Niye? Süreler hâlâ uzun. İzlediğim dizilerin rüyamda bir sonraki bölümünü çektiğim günler geride kaldı."





