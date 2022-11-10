. Acun Ilıcalı'dan 'Survivor 2023' itirafları!

Şimdilerde 'MasterChef Türkiye' yarışması ile gündemde olan Acun Ilıcalı, çok izlenen bir diğer formatı için yeni sezon startını geçtiğimiz haftalarda verdi. Ünlü televizyoncu, yayınladığı video ile Survivor 2023 başvurularının başladığını duyurdu. Ilıcalı, yıllardır parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söyledi.'GEÇEN YILDAN DERS ÇIKARDI'Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu, 'Survivor akıl oyunları' diyerek, yeni sezon tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtımını görenler; 'Acun geçen yıldan ders çıkardı' ve 'Eleştiriler sonrası harekete geçti' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Survivor 2023 hakkında merak edilenler...'AKLIN ÖN PLANDA OLDUĞU YENİ BİR SURVİVOR GELİYOR'Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu; 'Survivor akıl oyunları'. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun.'ÖZGE ULUSOY, ASENA, NOUMA'LI SURVİVOR'I ÖZLEDİM'Survivor'da yapacağı değişiklik merak konusu olan Acun Ilıcalı, dün akşam tv100'de ekranlara gelen 'Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum' programına katıldı. Başarılı televizyoncu, yapımcısı olduğu fenomen yarışmanın yeni sezonu hakkında canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.53 yaşındaki yapımcı, Candaş Tolga Işık'ın 'Survivor 2023'te kimler olacak? Survivor'da bir değişiklik olacak mı?' sorusuna dikkat çeken şu yanıtı verdi:Bu sene belli bir değişiklik yapıyoruz. Eskiye göre sadece fiziksel üzerine değil, aklın da ön planda olduğu, 'Benim zekam iyi, parkurda avantaj sağlayabilirim' dediğin bir Survivor'a geçiyoruz. Özge Ulusoy, Pascal Nouma, Asena'nın yarıştığı sezonu özledim. Aşırı fiziksel değildi. O Survivor'un tadını vermek istiyorum. Parkurları kıranların değil; aklı olan, belli bir becerisi olanların yer aldığı bir Survivor planlıyoruz.'HAKSIZLIK' TEPKİSİ!Eski şampiyonların da mücadele ettiği Survivor All Star 2022'de; Nisa Bölükbaşı, parkur performansı olarak Adem Kılıçcı, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Batuhan Karacakaya ve Çağan Atakan Arslan gibi iddialı rakiplerinin gerisinde kalmasına rağmen SMS oylaması sonucu şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı. All Star sonrası 'haksızlık' eleştirileri günlerce konuşulmuştu. Nagihan ve Batuhan da bu yönde çarpıcı açıklamalar yapmıştı.