. 'Türkiye'nin en iyi 3 sesinden biriyim!'

Yeliz, "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk oldu. "Türkiye'nin en iyi 5 sesinden biriyim" diyen şarkıcı, daha sonra iddiasını genişleterek, "Türkiye'nin en iyi ilk 3 sesinden biriyim" açıklamasını yaptı.

Bir dönem Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden olan Yeliz, "Sesten çok iyi bir yorumcuyum ben. Hiç tevazu göstermeyeceğim, Türkiye'nin 5 kişisi varsa, o 5'inden biri benim. Eskiden 'Estağfurullah' diyordum, hiç tevazu göstermiyorum artık" dedi."SAYIYI 3'E İNDİRİYORUM"64 yaşındaki sanatçı, "O beş kişinin içinde olmanın hakkını vermedim! Geçmiş geçmişte kaldı. Önüme bakıyorum artık, non stop çalışıyorum! Hatta 3 sesinden biriyim. 3'e indiriyorum sayıyı. Ebru Gündeş, Sibel Can, Funda Arar, Nilüfer ilk aklıma gelenler" ifadelerini kullandı.