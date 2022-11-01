. Sinan Akçıl aşk iddialarını doğruladı
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Beyaz Gazete
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Sinan Akçıl aşk iddialarını doğruladı

Burcu Kıratlı, katıldığı bir davette eski eşi Sinan Akçıl ile sevgilisi olduğu iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu hakkında açıklama yapmıştı. Kıratlı, bu ikilinin birlikte Paris’e gittikleri haberleri için, "Paris’e gitmelerinin işle ilgili olduğunu düşünüyorum. Aleyna daha önce annesiyle şarkı istemeye gelmişti, Sinan’a ‘abi’ diyordu" demişti. Bu sözler Sinan Akçıl'ı çıldırttı.

Ekleme: 1.11.2022 - 09:24 Güncelleme: 1.11.2022 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Sinan Akçıl (40), Survivor yarışması ile ünlenen genç şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’na (24) kol kanat germiş, birlikte ‘Yanımdadır’ adlı single çıkarmışlardı. 2 hafta önce Aleyna Kalaycıoğlu’nun doğum günü kutlaması için baş başa Paris’e gidince bu müzikal ortaklığın aşka dönüştüğü ortaya çıkmıştı. Hemen akabinde ise Sinan Akçıl’ın ikinci kez boşandığı Burcu Kıratlı, “Aleyna ile annesi daha önce şarkı istemeye gelmişlerdi, ‘Sinan abi’ diyordu. Hevesli bir kız, bence güzel bir iş birliği” demişti.

Bu sözler Sinan Akçıl’ı kızdırdı. “Aleyna annesiyle zaten bir kez geldi. Asla abi falan demedi. Burcu yalan söylüyor” dedi.

Sonra ekledi: “Aşk haberlerinden hiç rahatsız değilim. Evet doğrudur, güzel bir birlikteliğe başladık. Çok da mutluyuz. Aleyna’nın her zaman arkasındayım. Çünkü yetenekli ve çalışkan bir kız.”






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