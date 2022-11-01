. Özge Özpirinçci kızı Mercan'ı paylaştı!

Son olarak 'Yakamoz S-245' adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Özge Özpirinçci, geçtiğimiz yıl anne olmuştu. Güzel oyuncu, kızı Mercan'ın yüzünün kısmen görüldüğü fotoğrafını ilk kez paylaştı.