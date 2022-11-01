. Özge Özpirinçci kızı Mercan'ı paylaştı!
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Beyaz Gazete
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Özge Özpirinçci kızı Mercan'ı paylaştı!

Son olarak 'Yakamoz S-245' adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Özge Özpirinçci, geçtiğimiz yıl anne olmuştu. Güzel oyuncu, kızı Mercan'ın yüzünün kısmen görüldüğü fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Ekleme: 1.11.2022 - 23:20 Güncelleme: 1.11.2022 - 23:22 / Editör: Ozge Selin
'Tatar Ramazan' adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini geçen sene nikâh masasına taşımışlardı. Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, aralık ayında da kızları Mercan'ı kucaklarına almışlardı.

Özge Özpirinçci kızı Mercan'ı paylaştı!

Şu sıralar ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Özpirinçci, kızının yüzünü kısmen gösterdi.

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