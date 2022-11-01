. Hande Erçel'den yeni paylaşım

Güzel oyuncu Hande Erçel (28) ile meslektaşı Kerem Bürsin (35), başrolünde yer aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını sekiz ay önce sessiz sedasız noktalamıştı. Özel hayatlarıyla magazin gündeminde yer almayı sürdüren ikili, geçtiğimiz gün Kavacık'ta bir kafede buluştu. Hayranları tarafından görüntülenen ünlü oyunculardan Bürsin kapüşonuyla yüzünü gizlerken, Erçel ise kahve alır almaz aracına döndü.Kerem Bürsin, önceki akşam ise Atlas Sineması'nda düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'ne katıldı. Başrolünde yer aldığı ‘Eflatun' filmini izleyen yakışıklı oyuncuyu, çıkışta yaklaşık 200 kişilik yabancı hayranı bekliyordu. Hayranlarının yarattığı izdihamın arasında kalan Bürsin, neye uğradığını şaşırdı.Aracına gitmekte güçlük çeken Bürsin'in, basın mensuplarının “Hande Erçel ile yeniden barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu? Yeniden bir aşka başladınız mı?” sorusuna, “Şu anda o konuya hiç girmeyelim” diyerek, barışmayı yalanlamaması dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu sözleri, ikilinin küslüğe son verip yeniden aşk yaşamaya başladıklarının sinyali şeklinde yorumlandı.Öte yandan öncesinde de Etiler'deki bir mekanda görüntülenen Bürsin, Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin yaşadığı sağlık sorunu hakkında, 'Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum. Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum. Çok hassas bir konu ve bu hassasiyeti korumak adına magazinsel bir şey çıksın istemiyorum. Tek diyeceğim bu' açıklamasını yapmıştı.Tüm bunların ardından sessizliğini koruyan Hande Erçel, 29.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Siyah-beyaz desenli tulumuyla pencerenin önüne oturarak objektiflere poz veren ünlü isim, 1.5 milyon beğeniye ulaşan gönderisine; 'Ev fotoğrafı gelmeyeli çok olmuş' notunu yazdı. Erçel'in kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu karesine; 'Eşsiz bir güzellik', 'Diyorum doğdu güneşim' ve 'Kerem ile çok güzel bir çiftsiniz ve umarım en kısa zamanda barışırsınız ve hayatınızın geri kalanında mutlu olursunuz, sizi çok seviyoruz!' gibi yorumlar yapıldı.