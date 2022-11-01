. Güzel oyuncudan soyadı itirafı

'Sen Çal Kapımı' adlı romantik komedi dizisinde birlikte rol alan Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak, 8 Ekim Cumartesi akşamı Kemerburgaz'daki Spicy Orman Evi'nde dünyaevine girmişti. Oyuncu çift, nikâh öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve “Ani bir evlilik teklifi oldu. Evlenmeye 40 gün önce karar verdik” diye konuşmuştu.Başak Gümülcinelioğlu, Cihan Nacar, tasarımlı bir gelinlik tercih ederken; Çağrı Çıtanak ise Melih Kam, imzalı bir smokin tercih etmişti. Mutlu çift, nikâh şekerlerini Doğayı Koruma Vakfı, davetiyelerini ise HACİKO derneğine bağışlamıştı. Tören öncesi köpekleriyle poz veren ikiliyi, bu mutlu günlerinde Sema Ergenekon-Uğur Aslan, Sitare Akbaş ve Melis Birkan gibi ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Düğünden kareler sosyal medyadan paylaşılmıştı.Düğün sonrası herkese teşekkür eden Başak Gümülcinelioğlu'ndan 24 sat sonra ilk hamle gelmişti. 30 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabında soyadını 'Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak' olarak güncellemişti.'Olur Olmaz' adlı internet dizisinde birlikte kamera karşısına geçen çiftten Gümülcinelioğlu, eşinin doğum gününü de düğün pozlarıyla kutlamıştı. Ünlü oyuncu, gönderisine; 'İyi ki dengim, birim, dostum, eşimsin. Seni seviyorum. İyi ki doğdun' notunu düşmüştü.Şimdilerde evliliğin tadını çıkaran Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Hafta sonunu kendilerine ayıran çifte, köpekleri de eşlik etti.“Evlilik hayatı nasıl gidiyor?” sorusuna yanıt veren ikiliden Başak Gümülcinelioğlu, “Hiçbir şey değişmedi, koşuşturmalı. Benim soyadım biraz daha uzadı, ben ilk deneme türündeki örneğim” diye kendisine takıldı.Balayı sorulan çiftten Gümülcinelioğlu, “Balayı sette oldu. Ben direkt sete çıktım” dedi. Köpeklerinden Acar'ın rahatsızlandığını söyleyen güzel oyuncu, “Veterinere götürdük Acar'ı, rahatsızlandı biraz. Şu an iyi bir şeyi yok. Martı'yı kısırlaştıracağız şimdi. Böyle şeyler var hayatımızda” ifadelerini kullandı.Şarkı yaptığını söyleyen Başak Gümülcinelioğlu, “Yeni bir şarkı yazdım, o geliyor. Şarkıların genelde sözlerini ve bestesini ben yapıyorum. Şu zamana kadarkilerin hepsi öyle oldu. Şimdi düğünde de Çağrı'ya hediye olarak bir şarkı yapmıştım, ‘Neler Mümkün' diye. Şarkısını bildiğiniz, sesini bildiğiniz insanların yüzünü bilmez olursunuz ya… Çoğunlukla ses sanatçılarıyla alakalı durum böyle oluyor. ‘O şarkıyı yapan o çocuk muymuş, o şarkıyı yapan o kız mıymış?' oluyorsunuz. Ben şeyi çok duydum, ‘O şarkıyı siz mi söylüyorsunuz? Biz sizi ‘Yargı'dan biliyoruz. Evet ama o şarkıyı da ben söylüyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.