. Erkan Petekkaya yaşadıklarını anlattı!

Yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen ve ekrana gelen her bölümü ile izleyiciden tam not alan Kanal D dizisi 'O Kız', her çarşamba akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Gerek yer aldığı projeler gerekse canlandırdığı karakterler ile her daim büyük övgü alan usta oyuncu Erkan Petekkaya, O Kız’da kendi deyimiyle 'riskli ve çok zor' olan 'Kadir' karakterine hayat veriyor.

Kadir’e evet demeden önce oldukça zorlandığını dile getiren Erkan Petekkaya, "Biraz zor oldu, çok zor bir rol çünkü. İlk başladığım günden baya bir düşündüm, 'Oynasam mı? Oynamasam mı?' diye. Ama sonunda mesleki olarak bana katacaklarına inandığım için bu riski göze aldım. Büyük bir riskti aslında. Zannediyorum ki fena olmadı. Daha da iyi olacak. Çok farklı, çok zor bir karakter. Kadir için bir sürü şey çalıştım. Araştırma yaptım, günlerce haftalarca uyumadım. Ama doğru bir yolu yakaladığıma inanıyorum” dedi."NE DÜĞÜMLER, NE ÇÖZÜLMELER VAR"O Kız’ın hikayesinin aslında yeni başladığına değinen usta oyuncu, "Hikaye ile ilgili çok bir şey söyleyemem ama daha çok başındayız diyebilirim. Daha çok genişleyecek, çok açılacak hikayemiz. Ne düğümler, ne çözülmeler var" ifadelerini kullandı.