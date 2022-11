. Erkan Petekkaya yaşadıklarını anlattı!

Yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen ve ekrana gelen her bölümü ile izleyiciden tam not alan Kanal D dizisi 'O Kız', her çarşamba akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Gerek yer aldığı projeler gerekse canlandırdığı karakterler ile her daim büyük övgü alan usta oyuncu Erkan Petekkaya, O Kız’da kendi deyimiyle 'riskli ve çok zor' olan 'Kadir' karakterine hayat veriyor.