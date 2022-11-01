. Demet Akalın'dan Elon Musk tepkisi!
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Beyaz Gazete
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Demet Akalın'dan Elon Musk tepkisi!

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'ın mavi tikli hesaplardan ücret alacağı yönündeki söylentilere Twitter hesabından tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın, "Yok anasının nikahı" paylaşımında bulundu.

Ekleme: 1.11.2022 - 09:03 Güncelleme: 1.11.2022 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en ünlü milyarderi olan Elon Musk, bir süredir satın almak için büyük çaba sarf ettiği sosyal medya platformu Twitter'ı alarak yönetimine geçti. Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk'ın, mavi tikli hesaplardan aylık 20 dolar ücret alacağı ileri sürüldü. Bu iddiaya ilk tepkilerden biri de Demet Akalın'dan geldi.

TWITTER'DA ABONELİK DÖNEMİ

Söylentilere göre Twitter'da abonelik ücreti olacak. Mavi tik edinmek için de abone olmak şart koşulacak. Şu an mavi tiki olan kullanıcılarsa, mavi tikini kaybetmemek için 90 gün içinde abonelik sistemini satın almaları gerekecek.

DEMET AKALIN: YOK ANASININ NİKAHI

Gündemle ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın ise mavi tikli hesaplardan para alınacağı iddiasına tepki gösterdi. 6,7 milyon takipçisinin bulunduğu mavi tikli Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Yok anasının nikahı" dedi.

Demet Akalın'dan Elon Musk tepkisi!
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