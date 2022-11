. Aleyna Tilki'nin annesinden flaş açıklama!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmiş, kızı kadar popüler biri haline gelmişti. Arabesk parçalardaki performansıyla sesine övgüler yağan Öztel, 'Acıların Kadını' olarak da bilinen Bergen'in (Belgin Sarılmışer) 'Seni Kalbimden Kovdum' şarkısını seslendirip müzikseverlerle buluşturmuştu.'ANNEM BENDEN ÇOK KONUŞULUYOR'Nisan 2022'de Kuruçeşme'de objektiflere yansıyan Aleyna Tilki, 'Anneniz de arabesk söylüyor, aranızda çekişme var mı? sorusuna şu yanıtı vermişti:Vallahi annem benden çok konuşuluyor. Annemin her zaman arkasındayım. O da benim arkamda. Hobi olarak şarkı söylüyor. Söylesin, ne güzel sesi var. Zaten profesyonel olarak yapmak istemiyor. Şarkı söylemeyi seviyor, çok profesyonel yaklaşmıyor.Aleyna Tilki, bir konser öncesi de annesi Havva Öztel'i överek, “Sesi cidden güzel” demişti. İddialara göre; 21 yaşındaki şarkıcı, annesiyle düet yapacağını da açıklamıştı. Ancak Havva Öztel, bu haberleri sosyal medya hesabından yalanlamıştı.'ÖYLE BİR DÜŞÜNCEM YOK' DEMİŞTİ!'Aleyna Tilki'nin annesi şarkıcı oluyor' başlıklı bir haberi paylaşan Öztel ise 'Peki bundan benim haberimin olmaması' mesajını yazmıştı. Havva Öztel, 'Arkadaşlar öyle bir düşüncem yok. Belki ileride kızımla hatıra kalsın diye Anneler Günü'nde bir düet yaparım ama daha fazlası olsun istemem. Ben evimin salonunda, mutfağında şarkı söylemeyi tercih ederim' ifadelerini kullanmıştı.ARALARINDAKİ İLİŞKİYİ ANLATTIHavva Öztel, bugün tv8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının canlı yayınına konuk oldu. Öztel, Tilki ile ilişkisi ve yaşadıkları zorluklardan bahsetti.'KIZLARIMLA ARKADAŞ GİBİ DEĞİLİM'Öztel, 'Ben kızlarımla arkadaş gibi değilim. Ben anneyim, kızlarımın yeterince arkadaşları var. Ben sadece annelik görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Tırnaklarımı çıkarmam gereken yerde de yapıyorum, sonuçta çocuklarım yani. Bu anlamda profesyonel düşünemeyebilirim' dedi.'O DÖNEMİ HİÇ UNUTMUYORUM'Unutamadığı bir olayı anlatan Havva Öztel şöyle konuştu:Ben öğrenci yurdu işletiyorum, 20 yıldır da bu işi yapıyorum. Sosyal bakanlıktan şirketime geldiler bizi incelemek için, 'çocuğunuzu erken yaşta kullanıyor musunuz ekonomik olarak vs.' diye... Geldiklerinde tutuklanma kararı, çocuğumu alıp yetiştirme yurduna vermek gibi bir şeyler dönüyordu etrafta. O dönemi hiç unutmuyorum. Aleyna'da unutmuyor. Canımdan can gitti.Öztel, 'Geldiler ve gördüler, bu kadının ekonomik durumu gayet iyi. Etrafta magazinde dönen bir şey olunca da merak konusu oldu. 'Çocuğu kullanıyor mu?' çabasına girdiler. Öyle olmadığını gördüler' diye devam etti.'TERS KELEPÇE TAKIP GÖTÜRÜRLER' AÇIKLAMASIHavva Öztel, kızı Aleyna Tilki'nin 'Bir çok şeyi açıklarsan ters kelepçe takıp götürürler o kişileri' sözlerine de açıklık getirdi:Bu konunun muhatabı Aleyna olduğu için, buna onun cevap vermesi gerekir. Benim sessiz kaldığım herhangi bir durum yok. 16 yaşında sosyal bakanlıktan iş yerimize geliyorlar, bu tür şeyleri düşündüğünüz zaman Aleyna'nın tabii ki o dönemki psikolojisini korumaya çalışıyoruz. Magazinde sürekli 'aile ona zarar mı veriyor?' şeyi var. Bilakis, magazin tarafından Aleyna'nın adı çok yıprandı. Muhtemelen Aleyna bunlardan bahsediyor ama bunun cevabını kendisi vermesi gerekir. Ben 7/24 yanındaydım zaten. Bu kadar göz önünde olmamızın nedeni de bu. Çok küçük yaşta olması nedeniyle hep yanında olmak zorundaydım. dolayısıyla başına gelecek her şeyden annesi ve babası olarak onu koruduk.