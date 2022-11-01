. 11 günlük bebeğini kaybeden Aydemir Akbaş'tan ağızları açık bırakan itiraf: İyi ki yaşamamış
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Beyaz Gazete
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11 günlük bebeğini kaybeden Aydemir Akbaş'tan ağızları açık bırakan itiraf: İyi ki yaşamamış

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan usta oyuncu Aydemir Akbaş, yıllar önce 11 günlükken kaybettikleri bebeklerini anlattı. Doktor hatası yüzünden bebeklerini kaybettiklerini söyleyen oyuncu, "Şimdi de iyi ki yaşamamış diyorum. Çünkü ben babamın bize baktığı gibi çocuğuma bakamayacağıma inandım" itirafında bulundu.

Ekleme: 1.11.2022 - 16:07 Güncelleme: 1.11.2022 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından Aydemir Akbaş, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Uzun yıllardır evli olduğu Beyhan Benek ile bir çocuklarının olduğunu ancak doğumdan 11 gün sonra kaybettiklerini anlattı.


"BEBEĞİMİZ DOKTOR HATASI YÜZÜNDEN ÖLDÜ"

Uzun yıllar çocuk hasreti çeken Aydemir Akbaş, bebeklerinin neden öldüğünü şu sözlerle anlattı: "Bebeğimiz 11 gün yaşadı. Prematüre doğdu, evde özel odada ayırarak camlı bir kapı
yaptırarak hemşire tutmuştuk. Çocuğum için kitap yazmayı düşündüm ama Beyhan istemedi. Doktor hatasıydı. Doktor, Amerika'ya giderken asistan tayin etmiş. Asistan da çocuğun kakası kontrol edin diye bize söylemeyi unutuyor. Hemşire bana 'çocuk kakasını yapamıyor, huylanıyorum' dedi."

"ÇOCUĞUM İYİ Kİ YAŞAMAMIŞ, BABALIK YAPAMAZDIM"

"Çok önemli bir doktora gösterdik. O da ameliyat yapılması gerektiğini söyledi ama yaşaması %3'tü. Bütün hastaneleri gezdik. Doğumun gerçekleştiği hastanedeki bir doktor 'ben bu ameliyatı koridorda bile yaparım' dedi. Bizim gittiğimiz doktor müsaade etmedi. Şimdi de iyi ki yaşamamış diyorum. Çünkü ben babamın bize baktığı gibi çocuğuma bakamayacağıma inandım. Babam yemez bize yedirirdi. Benim için sanatçının çocuğu olması yanlış. Çünkü uğraşamazsın. Sorumluluk sahibi olamazsın ve ben olamazsam deliririm. Bizim zamanımızda tiyatro yapmak çok zordu."
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