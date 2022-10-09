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Beyaz Gazete
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Yüzüğünü göstere göstere dans etti

Kendisinden 19 yaş küçük Iraklı sevgilisinden geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Ebru Gündeş, sahne aldığı mekanda görkemli yüzüğü ile nispet yaptı.

Ekleme: 9.10.2022 - 09:29 Güncelleme: 9.10.2022 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Ebru Gündeş, 4'üncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor…

47 yaşındaki sanatçı, 28 yaşındaki Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw ile geçtiğimiz mayıs ayında yeni bir aşka yelken açmıştı.

2 milyon dolarlık evlilik teklifi
İnşaat, mobilya ve pazarlama şirketlerine sahip olan Khoshnaw, çok geçmeden sanatçıya evlenme teklifinde bulundu.

Dubai’deki meşhur 'Burj El Arab Oteli'nin en üst katındaki kral dairesini tutan Khoshnaw, 1.8 milyon dolara aldığı tektaş yüzük dahil, evlenme teklifine toplamda 2 milyon dolar harcadı.

“Evet” dedi
Evlilik teklifi için İtalyan piyanistler özel helikopterle Dubai'ye getirildi.

Organizasyonun tamamlanmasıyla evlilik teklifini alan Gündeş, gözyaşlarıyla "Evet" dedi.

Yüzüğünü göstere göstere dans etti

Yüzüğünü gösterdi
Dün akşam Ankara’daki bir mekanda sahne alan Gündeş, sevenlerine keyifli anlar yaşattı.

Kendisi de bir hayli eğlenen Gündeş, bir ara müziğin ritmine kendini kaptırdı ve dans etti.

Bu sırada yüzüğünü de gösteren Gündeş, adeta nispet yaptı.
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