. Yeni projesi belli oldu!

Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği Defne karakteri ile bir anda yıldızı parlayan Elçin Sangu, son dönemin en popüler kadın oyuncuları arasında yerini alıyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Elçin Sangu'nun yeni sezonda yer alacağı proje netlik kazandı. İlk olarak yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan ile anlaşma sağlanan Çöp Adam dizisinin bir diğer başrolü Sangu, oldu. Güzel oyuncu Çöp Adam dizisinde "Peri" adlı bir banka müdürüne hayat verecek.

Güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuk performansıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu Elçin Sangu, Engin Altan Düzyatan'ın anlaşma sağladığı Çöp Adam dizisi için heyecanlandıran bir gelişmeyle gündeme geldi.Başarılı oyuncu bir süredir görüşme yaptığı OGM Pictures'ın "Çöp Adam" dizisiyle el sıkıştı. Diziyi Yağız Alp Akaydın yönetecek. Star TV'de yayınlanacak olan dizide Sangu "Peri" adlı bir banka müdürüne hayat verecek. Çöp Adam'da Engin Altan Düzyatan'la başrolü paylaşacak olan Sangu, çok konuşulacak sahnelerde rol alacak.Saplantılı bir adamın etkileyici aşk hikâyesini izleyicisi karşısına çıkarak olan Çöp Adam dizisi yüksek bütçesi ve geniş oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekecek.Elçin Sangu 13 Ağustos 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 35 yaşındaki oyuncu ve manken Elçin Sangu Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okumasına rağmen kariyerini oyunculuk üzerine kurdu.