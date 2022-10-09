. Seda Bakan mevlid okuttu

Seda Bakan Erel eşi Ali Erel ve kızları ile mutlu bir hayat sürdürmeye devam ediyor. Rol aldığı Kardeş Payı dizisi ile yıldızını parlatan Seda Bakan Erel, magazinden çok da uzak kalmadan sade bir hayat sürdürmeye devam ediyor. Okul çağına gelen bir kızı bulunan başarılı oyuncu, geçtiğimiz ay da ikinci kızını dünyaya getirmişti.Seda Bakan Erel, doğalı tam kırk gün olan ikinci kızı için evinde mevlid yaptı. Kur'an-ı Kerim okutan Erel, kızının bu özel gününden bir fotoğraf karesini de sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.Başarılı oyuncu son olarak Netflix dizisi Zeytin Ağacı'nda rol almıştı.