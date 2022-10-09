. Demet Akbağ o sorulara karşı sessiz!
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Beyaz Gazete
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Demet Akbağ o sorulara karşı sessiz!

Demet Akbağ'ın spor salonunda parfüm kokusundan rahatsız olduğu için talepte bulunduğu ancak diğer spor salonu müşterilerinin bu duruma tepki gösterdiği öne sürülmüştü. Geçtiğimiz akşam görüntülenen Demet Akbağ, konu hakkındaki soruları cevapsız bırakmayı tercih etti.

Ekleme: 9.10.2022 - 17:48 Güncelleme: 9.10.2022 - 17:48 / Editör: Ozge Selin
Usta oyuncu Demet Akbağ, geçtiğimiz gün bir tartışma haberi ile gündeme gelmişti. İddiaya göre Akbağ, spor yapmak için gittiği salonda parfüm kokusundan rahatsız olduğu için spor salonu yönetiminden sıkılmaması konusunda talepte bulundu. Ancak salonun diğer müşterileri bu duruma tepki gösterince tartışma çıkmıştı.

Geçtiğimiz akşam görüntülenen Demet Akbağ, yurt dışından gelen yabancı dostları ile bir aradaydı. Akbağ, "Yurtdışından arkadaşlarım geldi, birazcık hasret giderip sohbet edeceğiz. Uzun zamandır burada değiller. Konuşacak çok şey var" dedi.

SORULAR HAVADA KALDI

Akbağ'a hakkında çıkan spor salonundaki parfüm kokusundan rahatsız olduğu ve bu yüzden şikayetçi olduğu şeklindeki iddialar soruldu. Usta oyuncu soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.
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