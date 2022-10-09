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Beyaz Gazete
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Demet Akalın alay konusu oldu

Demet Akalın, sosyal medyada paylaştığı son tweetiyle alay konusu oldu. Uyarlama olan Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Demet Akalın, takipçilerine hikayenin finalini sordu. Bu durum sosyal medyada alay konusu oldu.

Ekleme: 9.10.2022 - 09:40 Güncelleme: 9.10.2022 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Magazinde sıklıkla yer alan ve sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşımda bulunan Demet Akalın, son olarak Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını'nın uyarlama olduğu biliniyor. Hikayenin sonunu merak eden Demet Akalın'ın bu durumla ilgili paylaşımı oldukça güldürdü.

"YALI ÇAPKINI'NIN SONUNU BİLEN VAR MI?" DİYE SORDU

Başrollerinde; Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, ve Emre Altuğ gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Demet Akalın, uyarlama olan dizi için Twitter hesabından, "Yalı Çapkını'nın sonunu bilen var mı ya? Kitap özeti çok eski dilde anlamadım" paylaşımında bulundu.

Bu paylaşıma birçok tepki geldi. İşte Demet Akalın'a gelen cevaplardan bazıları!

*Eski dilde değil abla sen yazdığın gibi okumadığın için anlamamışsındır
*Türkçe ise anlamamışsındır.
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